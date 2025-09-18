Hàn Quốc đình chỉ 7 tướng thuộc Bộ Tư lệnh Phản gián quốc phòng

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18/9 cho biết 3 sĩ quan cấp tướng thuộc Bộ Tư lệnh Phản gián quốc phòng đã bị đình chỉ công tác vì cáo buộc liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật hồi tháng 12/2024 của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, 3 sĩ quan cấp tướng bị đình chỉ công tác và chờ xác minh liên quan đến tiến trình ban bố lệnh thiết quân luật. Bộ Quốc phòng sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức các đơn vị.

Bộ Tư lệnh Phản gián quốc phòng hiện đứng trước cáo buộc đóng vai trò trung tâm trong việc áp đặt thiết quân luật. Bên cạnh đó, ông Yeo In Hyung, cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phản gián quốc phòng, bị cáo buộc điều quân đến Quốc hội và Ủy ban Bầu cử quốc gia. Ông Yeo In Hyung cũng đã bị truy tố với các cáo buộc, trong đó có khai man và vi phạm bí mật quân sự.

Binh sĩ Hàn Quốc rút khỏi Toà nhà Quốc hội ở Seoul, sau khi lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ, ngày 4/12/2024. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN.

Với động thái mới nhất này, tất cả 7 sĩ quan cấp tướng thuộc Bộ Tư lệnh Phản gián quốc phòng đều đã bị đình chỉ công tác.

Theo thông tin lộ trình được công bố ngày 16/9, Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách chuyển giao vai trò của Bộ Tư lệnh Phản gián cho các tổ chức khác, hướng đến việc giải thể tổ chức này.