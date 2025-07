Hàn Quốc chìm trong 'trận mưa thế kỷ'

Cảnh ngập lụt do mưa như trút nước tại Yesan. Bộ Nội vụ và An toàn cho biết có hơn 5.000 người đã được sơ tán trên cả nước từ ngày 16/7. Tại Yugu (Gongju), 20 trong số 50 hộ gia đình bị ngập sâu, trong đó 15 người đã được giải cứu bằng thuyền. Theo Sở Giáo dục tỉnh Chungnam, tổng cộng 502 trường học, bao gồm toàn bộ các trường tại Dangjin, Seosan, Asan, Yesan và Hongseong, buộc phải đóng cửa, trong đó 21 trường đã ghi nhận thiệt hại trực tiếp do lũ.