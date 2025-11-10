Hamas trao trả hài cốt sỹ quan Israel

Israel cho biết đã tiếp nhận hài cốt của Trung úy Hadar Goldin thiệt mạng tại Dải Gaza từ năm 2014 và sẽ tiến hành xác nhận danh tính sau khi được đưa về nước.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ngày 9/11 thông báo đã tiếp nhận hài cốt mà phong trào Hồi giáo Hamas cho là của Trung úy Hadar Goldin, thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại Dải Gaza từ năm 2014. Thi thể được Hamas tìm thấy trong một đường hầm ở thành phố Rafah ngày 8/1/2025.

Nguồn an ninh Israel cho biết nước này đã tiếp nhận hài cốt của Goldin. Sau khi hài cốt được đưa về Israel, Viện Pháp y quốc gia sẽ tiến hành xác nhận danh tính. Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận thông tin trên trong cuộc họp nội các chiều 9/11.

Ông Goldin thiệt mạng tại Rafah trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas năm 2014.

Theo Cơ quan Y tế tại Gaza, Israel đã trả lại thi thể của khoảng 300 người Palestine, trong khi Hamas đã bàn giao 23 trong số 28 thi thể con tin kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/10.

Hamas cho biết thiệt hại nghiêm trọng tại Gaza khiến việc tìm kiếm hài cốt trở nên khó khăn, còn phía Israel cáo buộc nhóm này cố tình trì hoãn.

Cùng ngày 9/11, Lữ đoàn al-Qassam tuyên bố các tay súng của nhóm này sẽ không đầu hàng ở Rafah, nơi Israel vẫn kiểm soát. Nguồn tin ngoại giao nói rằng các bên trung gian Ai Cập và Mỹ đang nỗ lực đạt thỏa thuận cho phép khoảng 200 tay súng Hamas rút khỏi Rafah nếu họ giao nộp vũ khí.

Tuy nhiên, Lữ đoàn al-Qassam cảnh báo cuộc khủng hoảng tại Rafah có thể đe dọa lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng giữa Israel và Hamas, kêu gọi các bên trung gian tìm giải pháp để duy trì hòa bình và ngăn chặn các hành động quân sự mới.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực, Rafah vẫn là điểm nóng giao tranh nghiêm trọng nhất. Ba binh sỹ Israel đã thiệt mạng, kéo theo các đợt không kích đáp trả khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng.