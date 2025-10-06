Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hamas bác tin sẽ hạ vũ khí theo kế hoạch của TT Trump

  • Thứ hai, 6/10/2025 10:36 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ông Mahmoud Mardawi, một quan chức cấp cao của Hamas, lên tiếng bác bỏ thông tin trên truyền thông rằng lực lượng này đã đồng ý hạ vũ khí theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Các thành viên của phong trào Hamas. Ảnh: Tass

"Ông Mahmoud Mardawi đã bác bỏ thông tin sai sự thật trên kênh truyền hình Al Hadath và các phương tiện truyền thông khác về tiến triển của các cuộc đàm phán ngừng bắn (ở Dải Gaza) và lập trường của phong trào về vấn đề giao nộp vũ khí.

Những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ, làm mất uy tín (của Hamas) và gây hiểu lầm cho dư luận", Hamas viết trong tuyên bố đăng trên kênh Telegram ngày 5/10.

Trước đó, các kênh truyền hình Al ArabiyaAl Hadath dẫn nguồn tin tiết lộ Hamas đã thông báo cho Mỹ rằng họ đồng ý hạ vũ khí.

Ngày 29/9, Nhà Trắng công bố "kế hoạch toàn diện" gồm 20 điểm của Tổng thống Donald Trump về giải quyết xung đột Dải Gaza. Đề xuất bao gồm điều khoản về thiết lập ban quản lý tạm thời vùng đất này và triển khai lực lượng quốc tế. Israel ủng hộ kế hoạch này.

Ngày 3/10, Hamas chuyển phản hồi của họ về kế hoạch của ông Trump cho bên trung gian. Hamas khẳng định sẵn sàng trả tự do cho tất cả con tin Israel còn sống bị giam giữ tại vùng đất này và trao trả thi thể. Hamas cũng bày tỏ sẵn sàng chuyển giao vai trò điều hành Dải Gaza cho một nhóm chính trị gia kỹ trị độc lập của Palestine.

Tuy nhiên, Hamas nhấn mạnh rằng các điểm còn lại trong kế hoạch của ông Trump liên quan đến tương lai của Dải Gaza nên được thảo luận trong "khuôn khổ toàn diện của quốc gia Palestine".

Vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Israel và Hamas diễn ra tại Ai Cập vào ngày 6/10.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 5/10, ông Trump cảnh báo Hamas sẽ đối mặt với nguy cơ bị "xóa sổ hoàn toàn" nếu không chịu từ bỏ quyền lực và quyền kiểm soát Dải Gaza.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn đề xuất ngừng bắn của mình sẽ trở thành hiện thực và cho biết đang nỗ lực hết sức để đạt được điều đó.

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Bình Giang/Tiền Phong

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

