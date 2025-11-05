Hakimi bước sang tuổi 27 trong nước mắt

Chấn thương nặng sau pha vào bóng của Luis Diaz khiến Achraf Hakimi có nguy cơ bỏ lỡ Cúp châu Phi 2025 trên sân nhà, giải đấu mà cả Morocco đang sống trong hy vọng và tự hào.

Đêm Paris lẽ ra phải là dịp để Hakimi mừng sinh nhật thứ 27 trong niềm vui chiến thắng. Nhưng thay vào đó, hậu vệ người Morocco rời sân Parc des Princes bằng nạng, gương mặt nhăn nhó trong nước mắt.

Một pha xoạc bóng thô bạo của Luis Diaz (Bayern Munich) khiến anh ngã quỵ, cổ chân trái sưng to và được cố định ngay lập tức. VAR can thiệp, thẻ vàng được đổi thành thẻ đỏ, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Chấn thương này không chỉ khiến PSG mất trụ cột, mà còn làm dấy lên nỗi lo khắp Morocco. Giải Cúp châu Phi (CAN 2025) sẽ khởi tranh ngày 21/12, với Morocco là chủ nhà.

Hakimi không chỉ là đội trưởng, mà còn là biểu tượng của bóng đá nước này, người mang niềm kiêu hãnh của cả dân tộc. “Giấc mơ của anh ấy có thể tan vỡ. Được chơi CAN trên sân nhà là khát vọng lớn nhất”, nhà báo Hervé Penot của L’Équipe nói.

Dù vậy, vẫn còn chút hy vọng. Đồng nghiệp Giovanni Castaldi tiết lộ Hakimi sẽ chụp MRI trong ngày hôm sau, và theo chẩn đoán ban đầu, anh chỉ phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 5 tuần. Nếu kết quả chính xác, hậu vệ 27 tuổi hoàn toàn có thể kịp bình phục trước khi giải đấu khởi tranh. Nhà báo Daniel Riolo của RMC thậm chí vui mừng chia sẻ: “Tin tuyệt vời cho Hakimi! Một phép màu nhỏ giữa bão tố”.

Hakimi dính chấn thương nặng trong trận PSG thua Bayern 1-2.

HLV Luis Enrique của PSG thì giữ thái độ điềm tĩnh: “Bóng đá là môn thể thao có va chạm. Đây chỉ là một tai nạn đáng tiếc, giống như chấn thương của Musiala trước đó”.

Nhưng ở Morocco, không ai xem đó là chuyện nhỏ. Trang Hespress viết: “Cả đất nước đang nín thở. Anh ấy là trái tim của đội tuyển”. Còn Le 360 nhấn mạnh: “Một đêm ác mộng. Hakimi không chỉ là cầu thủ, anh là biểu tượng cho ý chí và sự bền bỉ của bóng đá Morocco”.

Sinh nhật tuổi 27 của Hakimi diễn ra giữa nỗi lo và hy vọng. Nếu kịp trở lại, anh sẽ bước vào CAN 2025 với tinh thần của một chiến binh vừa chiến thắng số phận. Nhưng nếu không, đó sẽ là mất mát lớn cho Morocco, và cho chính cầu thủ đang ở giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp của mình.

Đêm Paris vì thế đã để lại một vết cắt khó quên: niềm đau của Hakimi, và nỗi thảng thốt của cả một đất nước đang sống bằng giấc mơ châu Phi.