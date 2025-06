Hailey Bieber và Selena Gomez lại rạn nứt?

Theo Daily Mail, Hailey Bieber và Selena Gomez cùng hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội, động thái khiến hàng triệu khán giả bất ngờ, tranh luận sôi nổi về chuyện gì đã xảy ra. Nhiều người cho rằng Justin Bieber - điểm chung của hai người phụ nữ, đồng thời là nguồn cơn dẫn đến sự việc.

Tháng trước, Selena vướng tin đồn ẩn ý chê bai Hailey sau khi Rhode đạt thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD với Elf Cosmetics. Chỉ một ngày sau thông báo từ Rhode, Rare Beauty đăng tải hai bức ảnh của Selena kèm chú thích "vẫn ở đây".

Ở một diễn biến khác, nguồn tin thân cận tiết lộ The Sun rằng Hailey nổi giận với Justin vào Ngày của Cha. Trong ngày này, Justin không thể hiện tình cảm với cậu con trai Jack lẫn Hailey mà khoe khoang ba lô Prada, máy tính MacBook và đồng hồ mới. Hành động khiến cô mất bình tĩnh, cầu xin chồng "đừng hành xử như trẻ con nữa".

“Bài đăng thực sự khiến cô ấy tức giận. Cô nói với anh rằng đó là một trong những điều ngu ngốc nhất mà anh ấy từng làm. Cô ấy rất thất vọng. Cô ấy cố gắng giúp anh ấy, nhưng anh ấy cứ xa lánh cô ấy", người trong cuộc chia sẻ.

Năm 2022, Hailey Bieber và Selena Gomez dập tắt tin đồn mâu thuẫn vì Justin Bieber bằng bức ảnh chụp chung tại gala của Bảo tàng Học viện Điện ảnh ở Los Angeles (Mỹ). Tiếp đó, Selena kêu gọi người hâm mộ ngừng tấn công Hailey trên các nền tảng mạng xã hội.

Năm 2023, cả hai tiếp tục cho thấy sự gắn kết khi theo dõi nhau trên nền tảng Instagram. Tháng 12/2024, Hailey Bieber ấn nút thích bài đăng Selena Gomez ăn mừng việc đính hôn với Benny Blanco. Tháng 5/2025, Selena phản ứng tích cực khi Sephora thông báo mở bán loạt sản phẩm Rhode - thương hiệu làm đẹp của Hailey. Theo đó, Sephora cũng là nhà phân phối cho Rare Beauty thương hiệu làm đẹp của Selena.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.