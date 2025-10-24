Hai trẻ bị điện giật tử vong khi triều cường lên cao

Cháu N.G.T (sinh năm 2015, trú tại ấp Mỹ Phước, phường An Bình, thành phố Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên và không may bị điện giật gần một trụ điện ngập trong nước.

Khu vực công viên Nguyễn Phương Danh ở ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nơi xảy ra vụ rò rỉ điện khi triều cường lên cao khiến hai học sinh bị điện giật tử vong. Ảnh: TTXVN.

Sáng 24/10, Công an xã Phong Điền (thành phố Cần Thơ) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ rò rỉ điện trong khu vực ngập lụt do triều cường khiến hai trẻ em tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 19h ngày 23/10. Vào thời điểm này, triều cường đang dâng cao, gây ngập lụt sâu cục bộ tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền) và tuyến đường phía trước công viên.

Theo thông tin ban đầu, cháu N.G.T (sinh năm 2015, ngụ ấp Mỹ Phước, phường An Bình, thành phố Cần Thơ) đã điều khiển xe đạp chạy vào công viên để chơi và không may bị điện giật gần một trụ điện chiếu sáng đang ngập trong nước.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hô hoán, nhanh chóng đưa cháu T đi cấp cứu, đồng thời cảnh báo những trẻ em khác không được đạp xe vào khu vực nguy hiểm.

Triều cường vượt báo động 3 gây ngập sâu nhiều khu vực ở thành phố Cần Thơ tối 23/10. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Tuy nhiên, hai cháu L.H.V và Đ.N.T, cùng sinh năm 2010, trú tại ấp Mỹ Nhơn, xã An Bình, do không chú ý cảnh báo, đã tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên, ngay gần cột điện chiếu sáng bị nhiễm điện và cả hai cùng bị điện giật.

Cháu Đ.N.T may mắn nhảy ra được khỏi khu vực nhiễm điện, còn cháu L.H.V bị điện giật ngã xuống.

Cả ba nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền. Tuy nhiên, do bị điện giật quá nặng, hai cháu N.G.T và L.H.V đã tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra đúng vào lúc đợt triều cường tại Cần Thơ đạt đỉnh lịch sử mới.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, đỉnh triều đo tại trạm Thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu lúc 18h ngày 23/10 (chỉ một giờ trước vụ tai nạn) đã đạt mức 2,33 m.

Mực nước này không chỉ vượt báo động 3 đến 0,33 m mà còn chính thức vượt qua đỉnh triều lịch sử 2,27 m ghi nhận vào năm 2022, trở thành mực nước cao nhất được ghi nhận trong nhiều năm qua.

Đợt triều cường kỷ lục này kết hợp với mưa lớn đã gây ngập nặng trên diện rộng, không chỉ tại các khu đô thị trung tâm Cần Thơ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đô thị khác trong khu vực như Ngã Bảy, Sóc Trăng, Vị Thanh, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân.