Hai siêu mẫu Victoria's Secret bất hòa vì một cầu thủ?

Tình bạn 15 năm giữa Candice Swanepoel và Joan Smalls được cho là rạn nứt. Cả hai siêu mẫu đều từng vướng tin hẹn hò cựu cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady.

Ngày 28/10, Us Weekly đưa tin mối quan hệ giữa hai siêu mẫu Candice Swanepoel và Joan Smalls đang trở nên căng thẳng. Nguyên nhân được cho là liên quan đến Tom Brady, huyền thoại bóng bầu dục Mỹ.

Trước đó, thông tin Tom Brady và Candice Swanepoel hẹn hò được tiết lộ. Cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau từ mùa xuân năm nay, song chưa có ý định công khai chuyện tình cảm.

Đáng chú ý, Joan Smalls, bạn thân lâu năm của Swanepoel, cũng từng có quan hệ tình cảm với Brady. Theo một nguồn tin, hai người hẹn hò không chính thức, nhiều lần hợp tan trong khoảng một năm, từ 2023 đến 2024. Sau khi kết thúc mối quan hệ, họ vẫn giữ liên lạc.

Tình bạn 15 năm giữa Candice Swanepoel và Joan Smalls được cho là rạn nứt vì Tom Brady. Ảnh: @Swanepoel, @joansmalls.

Thông tin Swanepoel hẹn hò người tình cũ khiến Smalls cảm thấy bị phản bội. Hai siêu mẫu vốn có tình bạn kéo dài khoảng 15 năm, cùng phát triển sự nghiệp trong làng thời trang và nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện của Victoria's Secret.

"Joan hoàn toàn bị sốc và cảm thấy mình thực sự bị phản bội. Với cô ấy, đây là hành động vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc ứng xử giữa những người bạn gái. Vấn đề không hẳn nằm ở Tom, mà bởi Candice là người Joan từng coi là bạn rất thân", nguồn tin chia sẻ.

Người này tiết lộ Smalls từng tâm sự với Swanepoel về chuyện tình cảm với Brady. Thậm chí, Swanepoel được cho là từng khuyên bạn thân nên thận trọng khi hẹn hò cựu cầu thủ, bởi anh vừa kết thúc cuộc hôn nhân với Gisele Bündchen. Brady và Bündchen kết hôn năm 2009, có hai con chung trước khi ly hôn vào năm 2022.

Giữa những đồn đoán, Joan Smalls gây chú ý khi để lại một số bình luận ẩn ý trên mạng xã hội. Dưới bài đăng của Just Jared liên quan đến chuyện tình cảm của Brady, cô viết: "Hai từ thôi: Summer House! Điều đó sẽ giải thích tất cả". Nhiều người cho rằng siêu mẫu đang ám chỉ chuyện tình tay ba giữa Amanda Batula, West Wilson và Ciara Miller trong chương trình truyền hình thực tế Summer House.

Trong một bình luận khác, cô bày tỏ: "Với một số người, chẳng có nguyên tắc ứng xử nào giữa những người bạn gái cả. Cách họ đối xử với bạn, sự thiếu tôn trọng và vô tâm của họ thật khó có thể tưởng tượng nổi".

Những bình luận này sau đó đã bị xóa. Khán giả cũng phát hiện hai siêu mẫu không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Tom Brady được cho là đang hẹn hò Candice Swanepoel. Ảnh: @tombrady, @Swanepoel.

Theo Us Weekly, trước những thông tin gây xôn xao, đại diện Candice Swanepoel đã lên tiếng. "Candice luôn đặc biệt kín tiếng về đời tư và dành sự ưu tiên cho việc nuôi dạy các con. Cô ấy và Joan có một quá trình gắn bó lâu dài, cùng tình bạn mà Candice sẽ luôn trân trọng và tôn trọng", người phát ngôn cho biết.

Hai người từng chạm mặt tại Victoria's Secret Fashion Show diễn ra trong tháng 10. Nguồn tin cho biết Smalls chủ động giữ khoảng cách với Swanepoel trong suốt sự kiện. "Dù không ai thực sự biết chuyện gì diễn ra phía sau hậu trường, Joan rõ ràng rất buồn và tức giận về tình huống này", người này nói.

Hiện tại, tình bạn kéo dài 15 năm giữa hai siêu mẫu được cho là khó hàn gắn. Dù vậy, cả hai chưa trực tiếp xác nhận nguyên nhân rạn nứt.