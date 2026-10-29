Diễn viên Trương Minh Ân lên tiếng việc bị bạn gái đánh trên phố

Trương Minh Ân giải thích anh chụp ảnh không như ý, khiến bạn gái tức giận, dẫn đến 2 người nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi trên phố.

Tờ iFeng đưa tin ngày 28/10, hình ảnh và video ghi lại cảnh Trương Minh Ân và bạn gái cãi nhau trên phố lan truyền. Trong video, bạn gái diễn viên nổi giận, liên tục đánh vào người mình cũng như bạn trai. Trong khi đó, Trương Minh Ân tỏ ra lạnh lùng. Có khoảnh khắc trong video còn được cho là bạn gái quỳ gối trước Trương Minh Ân. Một lúc sau, họ lại dắt tay nhau lên xe và về nhà. Sự việc này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Tới đêm cùng ngày, diễn viên lên tiếng giải thích. Đầu tiên, Trương Minh Ân xin lỗi vì đã đỗ xe trái phép. Anh cho biết rất hối hận và sẽ suy ngẫm về hành động của bản thân đồng thời không tái phạm.

Cảnh Trương Minh Ân và bạn gái mâu thuẫn trên phố bị ghi lại. Ảnh: iFeng.

Về việc tranh cãi với bạn gái, Trương Minh Ân giải thích lý do là anh chụp ảnh không như ý đối phương.

“Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này. Cuộc tranh cãi bắt đầu vì những bức ảnh tôi chụp cô ấy rất xấu, nhưng tôi đã phủ nhận. Để tôi làm rõ: Cô ấy không quỳ gối. Tôi muốn về nhà, nên cô ấy ngồi xuống sàn và bắt đầu cư xử ương bướng, vô lý. Tôi đáng bị đánh vì cãi lại, nhưng những tin đồn kiểu như cô ấy quỳ gối là vô căn cứ. Tôi xin lỗi vì điều này đã bị chụp ảnh lại. Cuối cùng, tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người”, Trương Minh Ân chia sẻ.

Trương Minh Ân sinh năm 1995, được biết đến qua các bộ phim như Lão Cửu Môn, Sa Hải, Đinh Mão… Năm 2020, nam diễn viên vướng bê bối tình cảm khi bị nghi ngoại tình. Thời điểm đó, Sina đưa tin Trương Minh Ân bị bắt gặp đi cùng nữ diễn viên Hồ Băng Khanh, cử chỉ thân mật.

Nam diễn viên từng vướng ồn ào đời tư. Ảnh: Weibo.

Những hình ảnh này làm dấy lên nghi vấn hai diễn viên bí mật hẹn hò. Đáng chú ý, thời điểm đó, Trương Minh Ân được cho là vẫn trong mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Từ Lộ.

Sau đó, Hồ Băng Khanh lên tiếng phủ nhận cáo buộc là người thứ 3. Cô chia sẻ việc được đồng nghiệp theo đuổi sau khi bộ phim Trùng Đồ Đằng đóng máy vào tháng 4/2019. Tuy nhiên, nữ diễn viên không nhận lời tỏ tình. Hồ Băng Khanh còn công khai những tin nhắn được cho là gửi từ Trương Minh Ân. Sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của diễn viên này.