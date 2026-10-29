Con gái Chung Lệ Đề cao 1,75 m ở tuổi 16

Chung Lệ Đề tiết lộ đã liên hệ với một số nhà sản xuất phim để tạo cơ hội cho con gái út là Trương Khải Lâm đến thử vai.

Ngày 29/10, tờ Stheadline đưa tin Chung Lệ Đề và con gái út Trương Khải Lâm (Cayla) xuất hiện trong một sự kiện thời trang. Theo truyền thông, Chung Lệ Đề lâu ngày mới xuất hiện trước công chúng Hong Kong. Nữ diễn viên bày tỏ nỗi nhớ khán giả. Trong khi đó, Cayla, 16 tuổi, có phần hồi hộp khi lần đầu trả lời phỏng vấn trước truyền thông.

Chung Lệ Đề cho biết con gái út vẫn còn nhỏ. Cô không đặt nặng chuyện con gái có gia nhập ngành giải trí hay không. Thay vào đó, cô mong con tìm được sở thích riêng, sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Cayla hiện cao 1,75 m, là người cao nhất trong 3 con gái của Chung Lệ Đề. Nữ diễn viên hy vọng con gái có thể đạt chiều cao 1,77 m.

Khi được hỏi liệu mẹ con con có cơ hội hợp tác trong các dự án nghệ thuật, Chung Lệ Đề tiết lộ cô đã liên hệ với các nhà sản xuất để con gái đi thử vai. Tuy nhiên, việc Cayla có thực sự bước chân vào ngành giải trí hay không còn tùy thuộc vào duyên số.

Chung Lệ Đề và con gái út trong sự kiện. Ảnh: AM730.

Nữ diễn viên cũng cho biết Cayla từng xem các tác phẩm của mẹ, trong đó có Nàng tiên cá và Thiên long bát bộ. Khi được hỏi về kế hoạch trở lại Hong Kong đóng phim, Chung Lệ Đề tiết lộ cô đang cân nhắc tái hợp với tài tử Trương Gia Huy trong một bộ phim hài.

Trước câu hỏi có lo con gái bị lừa gạt vì ngoại hình xinh đẹp hay không, Chung Lệ Đề bật cười. Diễn viên cho biết cô khá yên tâm về tính cách mạnh mẽ và sự thông minh của con. Nữ diễn viên kể từng có người chủ động tiếp cận Cayla trên xe buýt. Khi đó, cô bé nói mình mới 12 tuổi và không có điện thoại di động để tránh bị làm phiền. Theo Chung Lệ Đề, các cô gái ở bất kỳ độ tuổi nào cũng cần học cách tự bảo vệ bản thân.

Cayla hiện học tập tại Bắc Kinh. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, cô thừa nhận hơi hồi hộp. Khi được hỏi mẹ đã đưa ra lời khuyên gì trước lần xuất hiện này, Cayla cho biết Chung Lệ Đề dặn cô tự tin trước ống kính và luôn giữ tư thế thẳng.

Cayla không ngần ngại cho biết cô có kể với mẹ về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, ở hiện tại, cô chưa hẹn hò với ai. Năm sau, cô dự định đi du học.

Trương Khải Lâm sở hữu chiều cao 1,75 m. Ảnh: HK01.

Chung Lệ Đề là nữ diễn viên nổi tiếng tại châu Á, có mẹ là người Việt Nam. Cô được chú ý sau khi giành giải tại một cuộc thi sắc đẹp. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp diễn xuất ở thị trường Trung Quốc. Nữ diễn viên từng tham gia nhiều dự án như Mẹ kế và Thiên long bát bộ…

Về đời tư, Chung Lệ Đề có 3 con gái là Yasmine, Jaden và Cayla. Cô có con gái đầu lòng với người chồng đầu tiên, một doanh nhân người Bỉ. Năm 2003, nữ diễn viên kết hôn với nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường. Hai người có thêm hai con gái rồi chia tay năm 2011.

Sau cuộc hôn nhân thứ hai, Chung Lệ Đề một mình chăm sóc các con. Giữa năm 2015, cô công khai tình cảm với nam diễn viên Trương Luân Thạc. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 11/2017.