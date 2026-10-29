Nam diễn viên cưới vợ kém 33 tuổi

Diễn viên Nhật Bản Hajime Okayama thông báo kết hôn với Mori Natsumi, 29 tuổi. Cuộc hôn nhân gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác giữa hai người.

Theo Oricon News, mới đây, diễn viên Hajime Okayama (62 tuổi) thông báo đã đăng ký kết hôn với Mori Natsumi (29 tuổi), người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Hai người chính thức trở thành vợ chồng từ ngày 23/10.

Diễn viên Hajime Okayama kết hôn với Mori Natsumi, người kém ông 33 tuổi. Ảnh: @Hajime.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải bức ảnh cúi đầu chào, kèm lời chia sẻ về cuộc hôn nhân. "Xin phép được thông báo một chuyện riêng tư. Ngày 23/10 vừa qua, tôi đã kết hôn. Vợ tôi là Mori Natsumi, đang làm việc trong lĩnh vực sân khấu. Dù chúng tôi có khoảng cách tuổi tác, cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình đầm ấm. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ chúng tôi", ông viết.

Cuối bài đăng, nam diễn viên hài hước nhắn nhủ bản thân: "Tôi phải sống lâu mới được".

Cùng ngày, Mori Natsumi cũng công khai ảnh chụp bên chồng trên mạng xã hội, xác nhận thông tin kết hôn. Diễn viên 29 tuổi thừa nhận khoảng cách 33 tuổi giữa hai người có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, cô cho rằng chuyện tình cảm đến một cách tự nhiên, không bị chi phối bởi tuổi tác.

"Có lẽ sẽ có những người ngạc nhiên trước sự chênh lệch tuổi tác của chúng tôi. Chính chúng tôi cũng bất ngờ trước những điều thú vị, khó đoán mà cuộc đời mang lại", cô chia sẻ.

Mori Natsumi cho biết cuộc sống của hai người không có gì hào nhoáng, song chính những điều bình dị lại mang đến hạnh phúc. Cô trân trọng sự đồng hành của chồng và mong muốn cả hai tiếp tục cùng nhau trải qua những năm tháng sắp tới.

"Chúng tôi gặp gỡ và bị thu hút bởi nhau, đơn giản với tư cách hai con người. Cuộc đời tưởng chừng dài, nhưng thực ra lại rất ngắn. Anh ấy là người giúp tôi nhận ra biết bao niềm hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống. Tôi muốn tiếp tục cùng anh ấy bước đi, nâng đỡ và sẻ chia với nhau", cô bày tỏ.

Cuối bài viết, cô nhắn nhủ chồng: "Anh Hajime ơi! Anh phải sống lâu đấy nhé!".

Hajime Okayama là gương mặt quen thuộc trên truyền hình Nhật Bản. Ảnh: nikkansports.

Hajime Okayama sinh năm 1964 tại tỉnh Miyagi, Nhật Bản, là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và sân khấu nước này. Ông từng tham gia nhiều bộ phim như HERO, Mukodono, Teppan và Banshaku no Ryugi. Trong đó, vai Jiro Umino ở Banshaku no Ryugi giúp ông được đông đảo khán giả truyền hình biết đến.

Trong khi đó, Mori Natsumi sinh năm 1997, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Cô từng đảm nhận các vai trò diễn viên, trợ lý đạo diễn, biên kịch và đạo diễn. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Toho Gakuen, cô thành lập một đoàn kịch riêng và duy trì hoạt động trong 4 năm. Đến năm 2024, Mori bắt đầu phát triển dự án nghệ thuật độc lập mang tên Mori Natsumi Produce.