Hải Phòng lần đầu tiên bắn pháo hoa tầm thấp chào đón Năm mới

Màn bắn pháo hoa với số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, kéo dài 10 phút đón chào Tết Dương lịch 2024 sẽ lần đầu được tổ chức tại khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Bắn pháo hoa tầm thấp. Ảnh: Duy Khương/TTXVN).

Vào 0 giờ ngày 1/1/2024, màn bắn pháo hoa với số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, kéo dài 10 phút đón chào Tết Dương lịch 2024 sẽ được tổ chức tại khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Nội dung này được đưa ra trong Kế hoạch 330/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Hải Phòng - Chào Năm mới 2024."

Sự kiện nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhân dân trong dịp đón Năm mới Giáp Thìn 2024 và Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024).

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo bắn pháo hoa thành phố do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam là Trưởng ban, có nhiệm vụ chỉ đạo bắn pháo hoa chào mừng sau Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Hải Phòng - Chào Năm mới 2024" đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị, tài sản và chất lượng nghệ thuật cao. Kinh phí thực hiện từ nguồn huy động xã hội hóa.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố là cơ quan chủ trì, hiệp đồng với các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị, cơ quan Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng tổ chức bắn pháo hoa đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối; tiếp nhận đạn pháo hoa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất 21, Bộ Quốc phòng; bố trí, sử dụng xe tải, xe ca bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển trang, thiết bị, đạn pháo hoa và lực lượng phục vụ bắn pháo hoa.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố bố trí thiết bị, trận địa bắn pháo hoa; tổ chức lực lượng Kiểm soát quân sự phối hợp với Công an thành phố bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu vực bắn pháo hoa; tổ chức lực lượng công binh rà soát bom, mìn và các chất, thiết bị gây nổ tại trung tâm Quảng trường Nhà hát thành phố, sau đó bàn giao mặt bằng cho Công an thành phố quản lý, thời gian hoàn thành trước 16 giờ ngày 31/12/2023; phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị bảo đảm an toàn pháo hoa tại khu vực tập kết, quá trình vận chuyển pháo về khu vực tập kết, chuẩn bị và thực hành bắn.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giao các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo toàn diện và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch, bảo đảm an ninh trật tự, tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng nghệ thuật cao, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, tài sản.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đồng ý với đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bắn pháo hoa tại Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Chào Năm mới 2024."

Chương trình có nội dung khẳng định và nhìn lại những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đạt được trong năm 2023; đồng thời cổ vũ, khích lệ các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu giành nhiều thắng lợi trong năm 2024.