Hai nữ sinh ở Đà Nẵng tử vong khi đi chơi suối

Trong lúc nhóm học sinh nắm tay nhau lội qua suối, bất ngờ 3 em bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu.

Tối 26/3, lãnh đạo UBND xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) cho biết địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong.

Nạn nhân là em Thái Thị H. V và em Bành Thị Mỹ K. (15 tuổi, trú xã Tiên Phước).

Thông tin ban đầu, lúc 15h30 cùng ngày, nhóm 11 học sinh gồm 10 em lớp 9/2 và 1 em lớp 9/3 Trường THCS Võ Thị Sáu rủ nhau đi dạo tại thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước.

Khi đến khu vực Trảy, thuộc thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước, cả nhóm xuống suối chơi và lội nước. Trong lúc 10 học sinh nắm tay nhau lội qua suối (một em ngồi trên đá không tham gia), bất ngờ 3 em gồm B.N, H.V. và M.K. bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu.

Các học sinh còn lại cố gắng nắm tay kéo lên và cứu được em B.N, còn H.V. và M.K bị nước cuốn.

Nhóm học sinh kêu cứu. Người dân gần khu vực đã nhanh chóng có mặt, đưa 2 em lên bờ và tiến hành sơ cứu, nhưng cả hai nạn nhân đã không qua khỏi.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.