Hai nữ sinh mất tích bí ẩn sau cuộc gọi với gia đình

Tiếp tục truy tìm cô gái liên quan vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai'

Công an tỉnh Long An vẫn đang truy tìm cô gái tên Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ TP.HCM) có liên quan đến vụ án "Tịnh thất Bồng Lai", mất tích đến nay đã 5 năm.