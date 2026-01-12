Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai nhóm đối tượng hỗn chiến giữa trung tâm TP.HCM

  • Thứ hai, 12/1/2026 10:59 (GMT+7)
Giữa đêm, hai nhóm với khoảng 20 đối tượng có hành vi rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn khu vực gần cầu Xáng (phường Chánh Hưng, TPHCM).

Sáng 12/1, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Chánh Hưng điều tra, truy xét một nhóm khoảng 20 người có hành vi rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn trên đường Dương Bá Trạc, đoạn gần cầu Xáng vào tối 11/1.

Theo nội dung video clip lan truyền trên mạng xã hội, tại khu vực gần cầu Xáng (phường Chánh Hưng, TP.HCM), xảy ra vụ rượt đuổi, đánh nhau giữa hai nhóm với khoảng 20 đối tượng tham gia.

Danh nhau trong dem TP.HCM anh 1

Hình ảnh người dân không dám lưu thông qua khu vực xảy ra vụ ẩu đả.

Nhiều người la hét, ném đồ vật, thậm chí trèo qua dải phân cách để bỏ chạy. Trên đoạn đường xảy ra vụ việc, người dân không dám đi lại do lo sợ nguy hiểm khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ.

Vụ việc được người dân ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Ngay sau vụ việc, Công an phường Chánh Hưng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương xác minh, truy tìm những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

