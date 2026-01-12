Sáng 12/1, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Chánh Hưng điều tra, truy xét một nhóm khoảng 20 người có hành vi rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn trên đường Dương Bá Trạc, đoạn gần cầu Xáng vào tối 11/1.
Theo nội dung video clip lan truyền trên mạng xã hội, tại khu vực gần cầu Xáng (phường Chánh Hưng, TP.HCM), xảy ra vụ rượt đuổi, đánh nhau giữa hai nhóm với khoảng 20 đối tượng tham gia.
|
Hình ảnh người dân không dám lưu thông qua khu vực xảy ra vụ ẩu đả.
Nhiều người la hét, ném đồ vật, thậm chí trèo qua dải phân cách để bỏ chạy. Trên đoạn đường xảy ra vụ việc, người dân không dám đi lại do lo sợ nguy hiểm khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ.
Vụ việc được người dân ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Ngay sau vụ việc, Công an phường Chánh Hưng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương xác minh, truy tìm những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý
Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.
Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.