Bị sa thải sau khi 'chiếm' văn phòng chủ tịch Microsoft

Hai nhân viên Microsoft đã tham gia vào một nhóm biểu tình chiếm đóng tòa nhà điều hành của công ty hôm 27/8.

Microsoft đang phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ nhiều bộ phận nhân viên. Ảnh: Cath Virginia/The Verge.

Microsoft vừa sa thải hai nhân viên tham gia biểu tình và chiếm đóng văn phòng của Chủ tịch Brad Smith.

Hai kỹ sư phần mềm Riki Fameli và Anna Hattle đã bị chấm dứt hợp đồng ngay ngày hôm sau. Trước đó, họ cùng một nhóm 7 người biểu tình khác đã đột nhập vào văn phòng của ông Smith tại Tòa nhà 34 của công ty vào hôm qua. Vụ việc khiến Microsoft phải tạm thời phong tỏa tòa nhà điều hành.

Nhóm biểu tình đã phát trực tiếp trên nền tảng Twitch cảnh họ tiến vào văn phòng, đồng thời yêu cầu Microsoft cắt đứt quan hệ với chính phủ Israel.

Trong số những người bị bắt giữ sau đó có Fameli, Hattle và các cựu nhân viên Microsoft Vaniya Agrawal, Hossam Nasr, Joe Lopez. Một cựu nhân viên Google và một nhân viên công nghệ khác cũng bị cảnh sát bắt.

Trao đổi với trang tin GeekWire, một phát ngôn viên giấu tên của Microsoft cho biết hai nhân viên này bị sa thải vì "vi phạm nghiêm trọng các chính sách và quy tắc ứng xử của công ty".

Một bức ảnh về cuộc biểu tình tại trụ sở Microsoft ở Redmond, Washington. Ảnh: The Verge/No Azure for Apartheid.

Vài giờ sau vụ việc, ông Brad Smith đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp ngay tại văn phòng. Tại đây, ông tuyên bố Microsoft "cam kết đảm bảo các nguyên tắc về nhân quyền và các điều khoản dịch vụ hợp đồng được duy trì ở Trung Đông".

Trước đó, Anna Hattle cũng từng bị bắt trong một cuộc biểu tình tương tự tại trụ sở Microsoft. Sự việc xảy ra vào tuần trước, khi cảnh sát Redmond bắt giữ 20 người sau khi một nhóm người biểu tình chiếm quảng trường tại trụ sở chính để phản đối các hợp đồng của công ty với Israel.

Microsoft từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.