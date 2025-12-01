Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ tại ngôi nhà ở Hà Nội

  • Thứ hai, 1/12/2025 18:35 (GMT+7)
Hai người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ trên đệm tại một ngôi nhà ở xã Bình Minh (Hà Nội), bên cạnh có kim tiêm.

Lãnh đạo UBND xã Bình Minh (Hà Nội) xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của hai người đàn ông tại thôn Cao Viên.

Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường vụ việc.

Sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện sự việc bất thường trong ngôi nhà trên địa bàn. Khi kiểm tra, các nhân chứng bàng hoàng thấy hai nạn nhân tử vong trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm.

Tại hiện trường, cạnh thi thể các nạn nhân là kim tiêm. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một nạn nhân là người địa phương, người còn lại chưa xác định địa chỉ cụ thể. Nguyên nhân tử vong ban đầu được nhận định có thể do sốc thuốc.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Hồi tháng 9, trên địa bàn xã Di Linh (Lâm Đồng) xảy ra việc nam thanh niên đổ gục xuống lề đường, tử vong, nghi do sốc ma túy. Nạn nhân là anh Mo Lom K’ B. (31 tuổi, ngụ tại thôn Di Linh Thượng 2, xã Di Linh).

Theo cơ quan chức năng, Mo Lom K’ B. là người nghiện ma túy được áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vào năm 2023. Sau thời gian cai nghiện, khoảng tháng 4 vừa qua, anh Mo Lom K’ B. trở về nhà.

Trước khi đi cai nghiện, B. từng 3 lần bị sốc thuốc, té ngã trên đường nhưng đều được cấp cứu kịp thời. Sau khi cai nghiện trở về, B. nhiều lần được người nhà phát hiện tiếp tục sử dụng ma túy và thêm hai lần bị ngất trên đường do sốc ma túy.

Minh Tuệ/VTC News

    Cháy kho bãi kinh hoàng ở Đà Nẵng

    22 phút trước 18:49 1/12/2025

    Chiều 1/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực kho bãi ở thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng.

