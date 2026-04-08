Hai nam sinh làm xiếc trên xe máy để quay TikTok ở TP.HCM

  • Thứ tư, 8/4/2026 21:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an xã Phú Giáo, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đã vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm hai nam sinh lớp 11 có hành vi điều khiển xe máy cực kỳ nguy hiểm, gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 29/3, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 2 nam sinh biểu diễn trên đường phố tại khu vực Ấp 2, xã Phú Giáo.

Cảnh hai nam sinh quay trên TikTok.

Trong video, khi xe đang lưu thông, một nam sinh vẫn cầm lái trong khi người còn lại thản nhiên... đứng thẳng trên yên xe. Video chia sẻ gây hoang mang trong dư luận về nhận thức và hành vi thiếu hiểu biết của thanh thiếu niên.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai nhân vật chính là T.Q.K và H. (cùng SN 2009), hiện là học sinh lớp 11 trường THPT Phước Vĩnh.

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi nông nổi, nhận thức rõ việc sống ảo này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính mình và người đi đường.

Công an xã Phú Giáo đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Làm 5 năm chưa xong đoạn đường dài 1,6 km

Người dân xã Bù Nho và xã Long Tân (tỉnh Đồng Nai) phải chịu cảnh khói bụi, sình lầy trong 5 năm qua khi dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân dài 1,6 km, mới dừng ở việc “đào xới” mặt bằng.

12:00 12/1/2026

Nam sinh lớp 9 chạy xe chở 3, hai người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại TP. Huế vào rạng sáng làm hai người tử vong, một người bị thương.

17:38 1/2/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Thiên Lý - CTV Phạm Thịnh/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Điểm tập kết heo ở TP.HCM bị kiểm tra

Trước tình trạng thịt heo bẩn diễn biến phức tạp, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM theo Quyết định 945/QĐ-UBND vừa tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh heo.

