Hai nam ca sĩ gây bàn tán

Trước tranh luận đã có người yêu vẫn thân thiết với CONGB, Mason Nguyễn lên tiếng. Nam rapper khẳng định vẫn độc thân.

Những ngày qua, Mason Nguyễn và CONGB vướng tranh luận việc “xào couple” khi tham gia chương trình Anh trai “say hi” mùa 2. “Xào couple” là thuật ngữ khá phổ biến trong cộng đồng fan. Nó chỉ việc 2 ca sĩ thường xuyên có những cử chỉ, lời nói thân mật để khiến fan yêu thích, ủng hộ họ như một cặp đôi.

Ở trường hợp Mason Nguyễn và CONGB, cả hai rất thân thiết trong Anh trai “say hi”. Họ cũng có nhiều hành động được cho là gần gũi, thân thiết. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là một số khán giả cho rằng Mason Nguyễn đã có người yêu ngoài đời nhưng vẫn cố tình “xào couple” với CONGB để tăng fan và được chú ý.

Mason Nguyễn (bên phải) lên tiếng về chuyện đời tư. Ảnh: FBNV.

Mason Nguyễn mới đây lên tiếng phủ nhận thông tin có người yêu. Khi một khán giả hỏi: “Hiện tại anh yêu ai”, Mason Nguyễn trả lời: “Trên mạng nhiều thông tin về việc anh yêu ai lắm. Anh cũng chưa biết là anh yêu ai. Cộng đồng mạng dí anh có người yêu bằng được. Ngày xưa anh cũng đu thần tượng. Nếu thần tượng nói chưa có người yêu, anh tin lắm. Nhưng đến lượt anh sao lạ quá. Anh bị ép phải có người yêu hay sao ấy. Anh đính chính một lần rồi nhưng thấy họ dai quá nên thôi”.

Cách đây ít ngày, tấm ảnh chụp chung của Mason Nguyễn và ca sĩ Maiquinn tại một quán vỉa hè lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên tin đồn 2 người hẹn hò. Tuy nhiên, nam rapper nhanh chóng phủ nhận. Anh khẳng định chỉ là đồng nghiệp, chị em thân thiết với Maiquinn chứ không phải người yêu như cộng đồng mạng đồn đoán.

“Mối quan hệ của tôi với chị Maiquinn bớt đồn giùm. Nếu nó chỉ ảnh hưởng tới tôi, tôi đã không lên tiếng”, anh chia sẻ.

Mason Nguyễn từng được chú ý ở Rap Việt và hiện là một trong 18 anh trai lọt vào chung kết của Anh trai “say hi” mùa 2. Không quá nổi trội ở những vòng đầu nhưng Mason Nguyễn ngày càng thu hút sự chú ý. Thậm chí, ở vòng bình chọn trước thềm chung kết, nam rapper luôn giữ hạng 6 hoặc 7 với hàng triệu bình chọn.