Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hai mỹ nhân Hàn Quốc 'không ai dám cưới'

  • Thứ tư, 11/2/2026 18:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Goo Hye Sun và Han So Hee được gọi tên trong cuộc bình chọn với chủ đề "Ngôi sao nào sẽ khiến bạn mệt mỏi nếu kết hôn".

Naver đưa tin mới đây trang cộng đồng DC Inside đã tổ chức cuộc bình chọn với chủ đề "Ngôi sao nào sẽ khiến bạn mệt mỏi nếu kết hôn", đồng nghĩa với việc nghệ sĩ nào khán giả cho rằng không phù hợp để sống cùng, không dám cưới. Trong đó, hai người đẹp Goo Hye Sun và Han So Hee thuộc top được bỏ phiếu cao nhất.

Goo Hye Sun dẫn đầu với gần 5.000 phiếu bình chọn, chiếm 23% từ hơn 22.000 người bỏ phiếu. Đứng thứ hai là MC, danh hài Park Na Rae với 4.526 phiếu (21%). Một mỹ nhân khác cũng gây chú ý khi lọt top 5 là "tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc" Han So Hee.

Theo Naver, Goo Hye Sun có gương mặt phúc hậu, ngây thơ, đa tài đa nghệ, sở hữu trí thông minh cao. Mới đây, nữ diễn viên đã hoàn thành luận văn thạc sĩ và tốt nghiệp Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Sau nhiều năm hoạt động giải trí, Goo Hye Sun cũng có khối tài sản lớn, cô sở hữu cả một tòa nhà.

my nhan anh 1my nhan anh 2

Goo Hye Sun từng có cuộc hôn nhân ồn ào với đàn em kém 3 tuổi Ahn Jae Hyun.

Tuy nhiên, một phụ nữ vừa có ngoại hình, vừa có học thức như Goo Hye Sun lại khiến cánh mày râu chùn bước vì những lùm xùm trong tình cảm của cô. Nữ diễn viên từng kết hôn với tài tử Ahn Jae Hyun vào năm 2016. Hai người từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí Hàn Quốc trước khi ly hôn ồn ào vào hồi năm 2019.

Khi ly hôn, Goo Hye Sun liên tục chỉ trích, đổ lỗi cho chồng vì ngoại tình, khiến cô cảm thấy tủi hổ về bản thân, chiến tranh lạnh với cô. Tuy nhiên, trang Dispatch đưa ra bằng chứng chứng minh tài tử họ Ahn hoàn toàn trong sạch. Trong khi đó, Goo Hye Sun ghen tuông và có nhiều yêu sách vô lý khi cả hai ở bên nhau trong suốt 5 năm. Cuối cùng, nữ diễn viên Vườn sao băng bị khán giả quay lưng, gọi cô là "nữ hoàng chiêu trò" với những hành động khó hiểu.

Han So Hee cũng là mỹ nhân đẹp nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Cô được mệnh danh là "tiểu Song Hye Kyo" với đường nét khuôn mặt và thần thái giống đàn chị. Tuy nhiên, nữ diễn viên có quá khứ nổi loạn, nhiều hình xăm trên người. Khi bắt đầu nổi tiếng, Han So Hee phải chi tiền để xóa hình xăm.

Han So Hee sinh năm 1994, làm người mẫu trước khi bước chân vào giới giải trí. Năm 2020, tên tuổi của Han So Hee mới bật lên nhờ vai nữ phụ trong phim Thế giới hôn nhân. Dù đóng vai tiểu tam, cướp chồng nữ chính, vẻ đẹp ấn tượng của So Hee vẫn khiến khán giả mê mẩn. Nữ diễn viên được tung hô là "tiểu tam đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc".

my nhan anh 3my nhan anh 4

Han So Hee đẹp quyến rũ và nổi loạn

Vốn đang là ngôi sao được ưu ái, Han So Hee vướng lùm xùm tình ái với nam diễn viên Ryu Joon Yeol. Cô bị nghi ngờ có mối quan hệ dạng "transit love" (bắt đầu với người mới khi chưa chấm dứt với tình cũ), cướp bạn trai của nữ diễn viên Hyeri.

Han So Hee nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng rồi lại xóa đi rồi thừa nhận: "Tôi xin lỗi. Tính cách của tôi có thể khá bốc đồng". Trong ồn ào tình tay ba, cô là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Không chỉ hình ảnh bị xấu đi trong mắt công chúng, cô còn trở thành "con ghẻ" của các nhãn hàng khi liên tục mất các hợp đồng quảng cáo. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá Han So Hee chính là người bấm nút tự hủy sự nghiệp vì có những hành động thiếu khôn ngoan trong xử lý khủng hoảng.

Ngoài ra, Han So Hee còn có người mẹ chuyên lừa đảo khiến nữ diễn viên phải lên tiếng sẽ không trả nợ thay mẹ. Tính cách bốc đồng, thiếu khôn ngoan và gia cảnh phức tạp khiến Han So Hee trở thành ngôi sao không phù hợp để kết hôn.

Ngoài ra, nữ MC Park Na Rae cũng bị công chúng tẩy chay vì vướng nhiều scandal như trốn thuế. Cô còn bị hai cựu quản lý cáo buộc có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như gây thương tích nghiêm trọng, bắt nạt nơi làm việc, quấy rối tình dục, kê đơn thuốc thay người khác, chậm thanh toán chi phí cá nhân... Hiện Park Na Rae tạm ngừng hoạt động.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Cổ Thiên Lạc suy giảm trí nhớ

Cổ Thiên Lạc lần đầu tiết lộ về tình trạng sức khỏe, khiến người hâm mộ lo lắng. Nam diễn viên cho biết hiện bản thân có dấu hiệu suy giảm trí nhớ nhẹ.

28:1668 hôm qua

Orlando Bloom 'hẹn hò' người đẹp kém 21 tuổi

Sau khi hủy hôn với Katy Perry, Orlando Bloom được cho là đã bắt đầu mối quan hệ mới. Tại trận Super Bowl, anh bị bắt gặp khoác tay người mẫu kém 21 tuổi Luisa Laemmel.

32:1908 hôm qua

Nhạc sĩ 'Bống bống bang bang' lên tiếng

MV "Bống bống bang bang" của nhóm 365 bất ngờ biến mất khỏi YouTube. Đây là ca khúc do Only C sáng tác.

35:2099 hôm qua

https://tienphong.vn/hai-my-nhan-han-quoc-khong-ai-dam-cuoi-post1819959.tpo

Minh Vũ/Tiền Phong

mỹ nhân Song Hye Kyo Hàn Quốc giải trí nghệ sĩ

  • Song Hye Kyo

    Song Hye Kyo

    Song Hye Kyo là nữ diễn viên Hàn Quốc được biết đến qua các phim Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời. Năm 2017, cô đứng thứ 7 trong danh sách những người nổi tiếng của "Korea Power Celebrity" do tạp chí Forbes bình chọn.

    • Ngày sinh: 22/11/1981
    • Nơi sinh: Daegu, Hàn Quốc
    • Chồng: Song Joong Ki

Đọc tiếp

Angelina Jolie noi ve viec cat bo hai ben nguc hinh anh

Angelina Jolie nói về việc cắt bỏ hai bên ngực

8 phút trước 20:17 11/2/2026

0

Angelina Jolie chia sẻ về quyết định phẫu thuật cắt bỏ hai bên ngực để phòng ngừa ung thư. Cô nói đó là lựa chọn giúp bảo vệ sức khỏe và ở bên các con.

3 ca si bi tich thu tai san hinh anh

3 ca sĩ bị tịch thu tài sản

2 giờ trước 18:34 11/2/2026

0

Công ty Hàn Quốc SM nộp đơn lên tòa án, yêu cầu tạm thời tịch thu tài sản của 3 thành viên nhóm EXO CBX nhằm ngăn ngừa rủi ro thất thoát tài chính trong quá trình tranh chấp.

Jung Eun Woo truoc khi qua doi hinh anh

Jung Eun Woo trước khi qua đời

2 giờ trước 17:59 11/2/2026

0

Jung Eun Woo được biết tới qua bộ phim "Cô dâu mặt trời". Vài ngày trước khi qua đời, nam diễn viên có dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý