Hai lãnh đạo ở Khánh Hòa bị kỷ luật vì muốn trưng dụng lầu Bảo Đại

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với ông Trần Đức Hà và ông Lê Xuân Lợi.

Ngày 3/10, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tại Phiên họp thường kỳ tháng 9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Di tích lầu Bảo Đại nằm trên núi Cảnh Long hướng ra vịnh Nha Trang.

Theo đó, qua xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhận thấy: Đối với ông Trần Đức Hà, với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa đã ký ban hành văn bản số 465/BTDT-HCTH, ngày 7/7/2025 có nội dung trái quy định của pháp luật, vi phạm quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị và hình ảnh của địa phương. Đối với ông Lê Xuân Lợi, với vai trò là đảng viên, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa đã đề xuất với ông Trần Đức Hà ký ban hành văn bản số 465.

Xét tính chất, mức độ vi phạm của ông Trần Đức Hà và ông Lê Xuân Lợi, căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với ông Trần Đức Hà và ông Lê Xuân Lợi.

Trước đó, ngày 7/7, Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa đã gửi văn bản đến Công ty CP Đầu tư Khánh Hà (thuộc Tập đoàn Hà Đô - chủ đầu tư dự án biệt thự Cầu Đá - Nha Trang), đề nghị trưng dụng tạm thời hai phòng trong biệt thự Vọng Nguyệt để làm chỗ ở cho một phó giám đốc sở và một phó giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích. Hai cán bộ này đều từ tỉnh Ninh Thuận (cũ) ra công tác tại Khánh Hòa. Nhưng sau khi rà soát, trung tâm xác định đề xuất này không phù hợp với quy định và đã thu hồi văn bản vào ngày 9/7. Sự việc trên đã gây xôn xao dư luận.

Một căn biệt thự tại khu di tích lầu Bảo Đại.

Di tích biệt thự Cầu Đá gồm 5 căn biệt thự được xây dựng từ năm 1923, đặt tên theo các loài cây, loài hoa quanh khu vực như: Xương Rồng, Bông Sứ, Phượng Vĩ, Bông Giấy và Cây Bàng.

Thời Pháp thuộc, hai biệt thự Xương Rồng và Bông Sứ được dành riêng làm nơi nghỉ dưỡng cho vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương mỗi khi ghé thăm Nha Trang, nên người dân quen gọi nơi đây là "Lầu Bảo Đại". Năm 1954, biệt thự Xương Rồng được đổi tên thành Nghinh Phong, còn biệt thự Bông Sứ đổi tên thành Vọng Nguyệt.

Sau năm 1975, các biệt thự này được dùng làm khu nghỉ mát. Đến năm 2002, Tổng Công ty Khánh Việt tiếp nhận quản lý, sau đó liên doanh với Tập đoàn Hà Đô thành lập Công ty CP Đầu tư Khánh Hà để thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.