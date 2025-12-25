Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hai học sinh lớp 8 tử vong khi câu cá

  • Thứ năm, 25/12/2025 06:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong lúc câu cá ở khu vực hồ công viên, hai học sinh lớp 8 ở Nghệ An không may trượt chân rơi xuống hồ nước, dẫn đến đuối nước.

Tối 24/12, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến hai học sinh lớp 8 tử vong.

Hai hoc sinh duoi nuoc anh 1

Hai học sinh đuối nước được vớt lên bờ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h cùng ngày, gia đình không thấy hai cháu Đ.V.T và T.V.H (cùng sinh năm 2011, là học sinh lớp 8, Trường THCS Kỳ Tân) trở về nhà như thường lệ nên đã tổ chức tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, người dân và gia đình phát hiện hai cháu nằm dưới hồ nước công viên tại khu vực trung tâm xã Tân Kỳ. Ngay sau đó, sự việc được trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức trục vớt các nạn nhân. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, cả hai cháu đã tử vong.

Hai hoc sinh duoi nuoc anh 2

Hiện trường vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, trước đó hai học sinh rủ nhau ra khu vực hồ công viên để vui chơi và câu cá. Trong lúc câu cá, do bất cẩn, cả hai không may trượt chân rơi xuống hồ nước, dẫn đến đuối nước.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự. Đồng thời, UBND xã Tân Kỳ cho biết sẽ tiến hành rà soát lại khu vực hồ công viên, xem xét bổ sung biển cảnh báo, rào chắn và các biện pháp đảm bảo an toàn nhằm phòng ngừa những tai nạn đuối nước tương tự, đặc biệt trong dịp cuối năm.

Du khách nước ngoài đuối nước ở Phú Quốc tử vong

Một trong 5 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển ở Phú Quốc (An Giang) đã không qua khỏi, dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa suốt gần 2 ngày qua.

20:12 2/9/2025

Bé trai 5 tuổi mất tích ở Sơn La bị phát hiện đuối nước thương tâm

Bé trai 5 tuổi ở Sơn La mất tích hơn một ngày bị phát hiện tử vong do đuối nước trên sông Mã, đoạn chảy qua tỉnh Hủa Phăn (Lào), cách nhà khoảng 60 m.

22:17 11/8/2025

Rủ nhau ra hồ tắm, 3 nữ sinh tử vong

Trong lúc tắm ở hồ nước, 3 nữ sinh không may sảy chân xuống vũng nước sâu dẫn đến đuối nước thương tâm.

06:46 1/8/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/hai-hoc-sinh-lop-8-tu-vong-khi-cau-ca-post1807559.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

Hai học sinh đuối nước Nghệ An Học sinh đuối nước Đuối nước tử vong Đuối nước Lớp 8 đuối nước Đuối nước Nghệ An

    Đọc tiếp

    Mien Bac ret dinh diem hinh anh

    Miền Bắc rét đỉnh điểm

    2 giờ trước 06:40 25/12/2025

    0

    Ngày 25-26/12, miền Bắc rét đỉnh điểm trong đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý