Hai đối tượng chặn đánh nam sinh 16 tuổi vì tiếng nẹt pô

Tưởng H. nẹt pô khiêu khích mình, 2 đối tượng tăng ga đuổi theo chặn xe và tấn công H. bằng tay và chân khiến H. bị chấn thương phần mềm.

Ngày 22/4, Công an xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh đang làm việc với T.H.N. (SN 2008, ngụ xã Đức Hòa) và T.M.K. (SN 2010, ngụ xã Hòa Khánh) để điều tra xử lý về việc liên quan đến vụ đánh một học sinh 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân bị hai đối tượng này tấn công trên đường là V.T.H. (SN 2010, ngụ xã Đức Hòa, học sinh một trường trung cấp dạy nghề).

Đoạn clip nam sinh 16 tuổi bị chặn đường đánh gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, tối 21/4, Công an xã Hòa Khánh phát hiện trên mạng xã hội (facebook) đoạn clip ghi lại hình ảnh hai đối tượng chặn đầu xe một thiếu niên trên đường sau đó dùng tay, chân tấn công khiến nạn nhân ngồi trên xe chịu trận. Đoạn clip trên nhanh chóng được lan truyền khiến nhiều người xem phẫn nộ. Trước vụ việc trên, Công an xã Hòa Khánh tiến hành xác minh và khuya cùng ngày, 3 người liên quan đến vụ việc được đưa lên trụ sở làm việc.

Nam sinh với nhiều vết thương phần mềm trên người sau khi bị hai đối tượng đánh.

Tại trụ sở Công an, N. và K. khai nhận, vụ việc xảy ra vào tối 18/4. Thời điểm trên sau khi đi uống nước cùng bạn bè ở xã Hậu Nghĩa, N. và K. điều khiển xe máy BKS 62K1-62.. di chuyển đến vòng xoay Hòa Khánh (xã Hòa Khánh) để rẽ vào đường 823D thì thấy H. điều khiển xe máy BKS 62AR-057... vượt qua với tốc độ cao. Nghĩ H. nẹt pô trêu chọc mình, hai đối tượng tăng ga đuổi theo.

Công an xã Hòa Khánh nhanh chóng xác minh và đưa những người liên quan về làm rõ.

Khi đến ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh, hai đối tượng đuổi kịp chặn đầu xe H. và dùng chân tay tấn công H. nhiều lần sau đó lên xe rời đi. H. bị đánh xây xát vùng mặt và vai trái, hư hỏng mắt kính trị giá khoảng 1,6 triệu đồng. Người dân bức xúc trước hành vi của N. và K. nên quay clip lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Hai đối tượng khai chỉ đánh dằn mặt vì cho rằng H. nẹt pô khiêu khích mình. Với hành vi tấn công người khác nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn, Công an xã Hòa Khánh đang củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng.