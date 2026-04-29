Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng được giảm án

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng được chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo. Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Việt Cường được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Sau 2 ngày mở phiên tòa hình sự xem xét đơn kháng cáo theo trình tự phúc thẩm vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng), ngày 29/4, Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo có đơn kháng cáo.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng.

Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội quyết định giảm án cho bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) từ 7 năm xuống còn 5 năm tù; bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) được chuyển hình phạt từ 36 tháng tù giam sang 36 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội "Nhận hối lộ".

17 bị cáo khác có đơn kháng cáo gồm: Cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu cán bộ thi hành án dân sự, cựu thư ký phiên tòa, luật sư… tùy theo mức độ phạm tội đều được Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm một phần hình phạt so với bản án sơ thẩm.

Qua 2 ngày xét xử cho thấy, các bị cáo đều giữ nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hoặc xin chuyển hình phạt từ tù giam sang tù treo.

Riêng bị cáo Phạm Tấn Hoàng, ban đầu kháng cáo liên quan đến số tiền 80 triệu đồng bị cơ quan tố tụng xác định đã nhận hối lộ từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, tại phần khai mạc phiên tòa, bị cáo Hoàng đã nhận thức được sai phạm nên chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả.

Bị cáo Hoàng sau đó thay đổi nội dung kháng cáo từ "đề nghị xem xét lại khoản tiền 80 triệu đồng đã nhận hối lộ" sang kháng cáo "xin hưởng án treo để sớm về nhà cho vợ con chăm sóc".

Bị cáo Phạm Việt Cường.

Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội nhận định điểm chung trong vụ án này là số tiền của các bị cáo đưa hối lộ đều nhóm bị cáo môi giới bớt lại một phần, khi đến tay bị cáo nhận hối lộ chỉ còn 30-50%.

Theo bản án phúc thẩm, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, các bị cáo khi đó là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, thư ký, luật sư, công chức và một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ, TAND tỉnh Đắk Lắk cũ, TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, TAND cấp huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Gia Lai cũ, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng cũ, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cũ, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng .

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; xâm phạm đến uy tín, danh dự của các cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; gây giảm sút, mất niềm tin vào công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận.