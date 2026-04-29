Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt đối tượng vờ mua rồi giật vàng bỏ chạy

  • Thứ tư, 29/4/2026 09:41 (GMT+7)
  • 09:41 29/4/2026

Nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy điện đã bị Công an TP.HCM bắt giữ sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng ở xã Phú Hòa Đông.

Ngày 29/4, Công an xã Phú Hòa Đông (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Công an TP.HCM lập hồ sơ xử lý đối tượng có hành vi cướp tiệm vàng. Danh tính của đối tượng hiện chưa được cơ quan chức năng công bố.

vo mua, giat vang, bo chay anh 1vo mua, giat vang, bo chay anh 2vo mua, giat vang, bo chay anh 3vo mua, giat vang, bo chay anh 4

Cơ quan Công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 28/4, một nam thanh niên đi xe máy điện dừng trước tiệm vàng P.H. trên đường Tỉnh lộ 8, xã Phú Hòa Đông. Đối tượng sau đó bước vào tiệm, giả vờ hỏi mua vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, người này nhanh tay giật số vàng rồi lên xe tháo chạy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm nghi phạm. Đến cuối chiều cùng ngày, đối tượng đã bị bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-ke-vo-mua-roi-giat-vang-bo-chay-i803823/

Minh Đức - Phú Lữ/Công an nhân dân

vờ mua giật vàng bỏ chạy TP.HCM vờ mua giật vàng bỏ chạy

    Đọc tiếp

    Cuu Giam doc CDC TP Hue va nhom thuoc cap linh an hinh anh

    Cựu Giám đốc CDC TP Huế và nhóm thuộc cấp lĩnh án

    08:31 29/4/2026 08:31 29/4/2026

    0

    Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế (CDC Huế) bị xác định đã mua vắc xin ngoài quy trình đấu thầu, thu tiền tiêm chủng không hạch toán vào sổ sách, gây thất thoát ngân sách của đơn vị hơn 1 tỷ đồng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý