Bắt đối tượng vờ mua rồi giật vàng bỏ chạy

Ngày 29/4, Công an xã Phú Hòa Đông (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Công an TP.HCM lập hồ sơ xử lý đối tượng có hành vi cướp tiệm vàng. Danh tính của đối tượng hiện chưa được cơ quan chức năng công bố.
Cơ quan Công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.
Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 28/4, một nam thanh niên đi xe máy điện dừng trước tiệm vàng P.H. trên đường Tỉnh lộ 8, xã Phú Hòa Đông. Đối tượng sau đó bước vào tiệm, giả vờ hỏi mua vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, người này nhanh tay giật số vàng rồi lên xe tháo chạy.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm nghi phạm. Đến cuối chiều cùng ngày, đối tượng đã bị bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
