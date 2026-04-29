Trộm 5 cây vàng của em gái người yêu mang đi bán

Trong quá trình sinh sống cùng người yêu và em gái người yêu, Trần Trung Nghĩa phát hiện em gái có nhiều trang sức bằng vàng, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Sáng 29/4, Phòng Cảnh sát sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Trần Trung Nghĩa (SN 2003, hộ khẩu thường trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai đối tượng Trần Trung Nghĩa.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 11/2022, thông qua mạng xã hội, Trần Trung Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị N.T.N. (SN 1988, trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Đầu năm 2026, Trần Trung Nghĩa từ tỉnh Bắc Ninh chuyển đến sinh sống cùng chị N. và em gái ruột chị N. tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình sinh sống, Trần Trung Nghĩa biết em gái chị N. có cất giữ nhiều trang sức bằng vàng, nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lợi dụng sơ hở, từ ngày 26/3 đến ngày 21/4, Trần Trung Nghĩa đã 6 lần lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái chị N. đem bán được gần 800 triệu đồng lấy tiền tiêu xài. Phát hiện tài sản bị mất bất thường, em gái chị N. đã trình báo lên Cơ quan Công an.

Đối tượng Trần Trung Nghĩa tại Cơ quan điều tra.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Ea Kao khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ Trần Trung Nghĩa. Tại Cơ quan điều tra, Trần Trung Nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.