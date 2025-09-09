Hai con trai của cựu tiền đạo Man City lần lượt bị bắt

Tom Huckerby, 25 tuổi, bị bắt tại một cửa hàng McDonald’s ở Norwich tuần trước, sau khi nhân viên nghi ngờ anh có dấu hiệu uống rượu và gọi cảnh sát.

Darren Huckerby khi còn khoác áo Manchester City.

Tom Huckerby là con trai của Darren Huckerby - cựu tiền đạo từng ghi 30 bàn khi khoác áo Manchester City. Trước tòa sơ thẩm, Tom Huckerby nhận tội lái xe khi say rượu.

Huckerby kể lại rằng nhân viên McDonald’s nghi ngờ mình và một người bạn đã uống rượu. Nhân viên gọi cảnh sát sau khi bạn anh bấm còi liên tục.

Khi bị cảnh sát kiểm tra trong chiếc VW Polo, Tom Huckerby có kết quả đo nồng độ cồn 63 microgam. Mức cho phép theo luật định là 35 microgam trên 100 mililít khí thở. Do vậy, anh bị cảnh sát bắt giữ hôm 18/7/2025.

Cầu thủ này mới chỉ có bằng lái được sáu tháng, cho biết chiếc xe đầu tiên của anh từng bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án sử dụng súng liên quan chủ sở hữu trước đó. Hội đồng thẩm phán Norwich ra quyết định cấm Huckerby lái xe trong 15 tháng và phạt tổng cộng 730 bảng.

Trước đó, vào năm 2020, con trai út của Darren Huckerby là Benjamin Huckerby, khi đó 18 tuổi, bị kết án 3 năm tại trại cải huấn thanh thiếu niên vì tham gia vào một loạt vụ cướp ở trung tâm thành phố. Benjamin Huckerby cùng Levi Licorish và Lucas Philpott che mặt khi tiếp cận những người đi đường gần rạp chiếu phim Vue ở Norwich. Nhóm này dùng búa để đe dọa nạn nhân trong những vụ cướp táo tợn.

Sau khi bản án được tuyên, Darren Huckerby - người từng chơi 203 trận cho Norwich City từ năm 2003 đến 2008 và ghi 48 bàn thắng - đã ra thông cáo qua luật sư Chris Brown, bày tỏ rằng gia đình ông cảm thấy “vô cùng thất vọng” trước hành động của con trai.