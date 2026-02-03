Hai chị em ruột ở Huế tử vong sau va chạm với xe máy cày

Sau va chạm giữa xe gắn máy và xe máy cày chở keo tràm, hai chị em ruột ở TP Huế chết thương tâm.

Lãnh đạo UBND phường Phong Thái (TP Huế) xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h20 ngày 2/2, tại tỉnh lộ 17B đoạn qua tổ dân phố Vĩnh Hương xảy ra vụ va chạm giữa xe máy cày chở keo tràm và xe gắn máy dung tích dưới 50 cm3, biển số 75AA-060.xx.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe máy cày chở keo tràm làm hai chị em ở TP Huế chết thảm. Ảnh: Nhật Hoàng.

Thời điểm này, anh L.V.S. (SN 1995, trú tại tổ dân phố Phường Hóp) điều khiển xe máy cày chở keo tràm xảy ra va chạm với xe gắn máy do chị N.T.N.L. (SN 1998, trú tại tổ dân phố Vĩnh Hương) điều khiển, phía sau chở hai cháu L.T.P.U. (SN 2016, học sinh lớp 4) và cháu L.T.P.C. (SN 2018, học sinh lớp 2).

Hậu quả, va chạm mạnh khiến hai cháu U. và C. tử vong tại bệnh viện.

Theo Đội 0 đồng Huế, hai nạn nhân là chị em ruột, thời điểm xảy ra sự việc đang trên đường đi học về chỉ cách nhà một đoạn. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây ít ngày, tại phường Hương An, (TP Huế) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người chết.

Theo thông tin ban đầu, lúc 1h53 ngày 1/2 ở trên tuyến Quốc lộ 1 (đường Lý Thái Tổ), thuộc phường Hương An. Nguyên nhân ban đầu có thể là do xe máy tự ngã dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Vào thời điểm trên, xe máy hiệu Wave biển số 75F1-964.xx do nam thiếu niên 15 tuổi, tên T. (ngụ ở đường Lịch Đợi, TP Huế) điều khiển, chở theo H.T.K. (17 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Huệ) và Đ.S. (19 tuổi, ngụ ở đường Bùi Thị Xuân, TP Huế), khi đi đến vị trí trên thì xảy ra tai nạn khiến T. và S. tử vong tại chỗ.

Riêng em K. bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Công an phường Hương An đã có mặt để tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng lực lượng liên quan làm rõ vụ tai nạn.