Hai cái tên có thể soán ngôi Solo Leveling

Solo Leveling đang dẫn đầu Crunchyroll với tư cách là bộ anime được đánh giá cao nhất trên nền tảng này. Trong năm 2026, những cái tên mới đang hứa hẹn một cuộc chạy đua hấp dẫn.

Solo Leveling đang là anime hot nhất 2026.

Dù là phiên bản truyện tranh hay anime, Solo Leveling đang là mỏ vàng thực sự khi thu hút đông đảo độc giả, khán giả và người hâm mộ. Đối với định dạng truyện tranh, phần tiếp theo của bộ manhwa này vẫn đang đều đặn phát hành số mới. Nhiệt lượng của tác phẩm vẫn tăng dần theo từng tình tiết mới.

Trong khi đó, phiên bản anime của Solo Leveling chễm chệ trên ngôi vương (theo thống kê của Crunchyroll). Năm 2024, hãng A-1 Pictures đã ra mắt bản chuyển thể Solo Leveling. Và kể từ đó, series này liên tục nhận về những ý kiến tích cực. Thậm chí, bộ anime này đã vượt qua 926.000 lượt đánh giá của người xem chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Thành tích đó đã đem đến kỳ vọng về tốc độ phát triển vượt bậc mà một bộ anime shounen có thể đạt được khi gần như thống trị cả thị trường.

Tuy nhiên, theo trang CBR, năm 2026 có thể sẽ đem đến những thử thách thực sự cho Solo Leveling khi hai thương hiệu anime lâu đời khác cũng đang tiến rất gần đến cột mốc đó. Dựa trên dữ liệu hiện tại của Crunchyroll, Jujitsu Kaisen và One Piece sẽ là hai cái tên sở hữu tiềm năng lớn nhất để trở thành đối trọng với Solo Leveling vào năm 2026.

Solo Leveling - Kiệt tác vượt qua nhiều kiệt tác

Theo CBR, bảng xếp hạng của Crunchyroll đã cung cấp một góc nhìn tương đối trực quan khi cần so sánh các tác phẩm anime nổi tiếng với nhau. Solo Leveling đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và thu về hơn 926.000 lượt đánh giá; trong khi đó, hai cái tên nổi tiếng tiếp theo là One Piece và Jujutsu Kaisen cũng đang nhận về lần lượt hơn 750.000 và 641.000 lượt đánh giá dựa trên số liệu cuối năm 2025.

Solo Leveling thu về hơn 926.000 lượt đánh giá trên trang Cruchyroll.

Tổng số lượt đánh giá này đưa Jujutsu Kaisen và One Piece vượt xa tất cả tác phẩm khác về mức độ tương tác tích lũy. Cuộc thảo luận hiện tập trung vào động lực hơn là mức độ ảnh hưởng, vì cả ba series này đều đã thống trị văn hóa anime toàn cầu.

Trước khi có anime Solo Leveling, phiên bản truyện tranh của tác phẩm này đã thu hút được một lượng lớn độc giả quốc tế. Thậm chí phiên bản tiểu thuyết mạng cũng rất đắt khách. Bởi vậy, khi anime chính thức “lên kệ” vào năm 2024, nó đã tạo ra một “vụ nổ” thực sự, thổi bay mọi bảng xếp hạng.

Mỗi tập phim ra mắt đều tạo ra những đợt tăng đột biến về lượt đánh giá, làm tăng khả năng hiển thị trên các nền tảng và đẩy nhanh con số tích lũy. Kết quả là, Solo Leveling thu về hơn 926.000 lượt đánh giá chỉ trong một thời gian ngắn; đánh bại nhiều cái tên đình đám trong giới anime bấy giờ.

Thêm vào đó, A-1 Pictures cũng góp phần quan trọng trong việc khuếch đại đà tăng đánh giá liên tục thông qua chất lượng và tần suất sản xuất ổn định. Hãng phim đã mang đến nhiều pha hành động mãn nhãn, nhịp độ được kiểm soát tốt cũng như cấu trúc tiến triển sức mạnh rõ ràng. Chính những yếu tố đó đã thỏa mãn được kỳ vọng của người hâm mộ đối với một tác phẩm nổi tiếng chuyển thể từ truyện tranh.

Tương quan số liệu giữa Solo Leveling - One Piece - Jujutsu Kaisen.

Sự thăng cấp ổn định của Sung Jinwoo (nhân vật chính trong Solo Leveling) phù hợp với thói quen xem phim liên tục. Nhờ đó, Solo Leveling đã thống trị nền tảng có thể đo lường được chỉ trong vài tháng thay vì hàng năm trời.

Kỳ vọng vào sự trỗi dậy của 'Jujutsu Kaisen' và 'One Piece'

Đứng trước sự thống trị của Solo Leveling, Jujutsu Kaisen nổi lên như một đối thủ mạnh mẽ trong ngắn hạn dựa trên xu hướng tương tác gần đây của người hâm mộ. Trong khi đó, One Piece sở hữu một lượng fan khổng lồ trên toàn thế giới; không có gì cần nghi ngờ về sự sôi động của tác phẩm này ở phiên bản anime.

Khi nói đến Jujutsu Kaisen, hơn 641.000 lượt đánh giá trên Crunchyroll là phản ánh rõ nét về sự tích lũy ổn định của loạt anime này chứ không phải một hoặc hai thời điểm bùng nổ đột ngột. Mỗi lần phát hành một arc lớn, tác phẩm đều thu về sự yêu thích lớn, đặc biệt đối với các tập phim giàu cảm xúc hoặc nhiều cảnh hành động mãn nhãn.

Cùng với One Piece, Jujutsu Kaisen đang là những đối trọng thực sự của Solo Leveling.

Jujutsu Kaisen được giới phê bình đánh giá là sở hữu tiềm lực phát triển lớn, có thể tiếp tục “đường đua” mà không cần dựa vào việc làm mới hoàn toàn. Trong năm 2026, thương hiệu này sẽ còn nhiều không gian để mở rộng quy mô thông qua các nhân vật nòng cốt đã được định hình, cốt truyện kịch tính dần tăng và một lượng khán giả trung thành tích cực tương tác.

Tương tự, tác phẩm kinh điển One Piece bước vào “cuộc chiến” này với một vị thế có phần nhỉnh hơn. Thương hiệu truyện tranh của Eiichiro Oda sở hữu một lượng người hâm mộ lớn nhất trong lịch sử giải trí. Điều này có nghĩa là hơn 750.000 lượt đánh giá của Crunchyroll dành cho One Piece được tích lũy qua nhiều thập kỷ chứ không phải chỉ theo mùa.

Quy mô đó rất quan trọng khi đánh giá các cột mốc trong tương lai. Xét đến One Piece, mỗi arc mới đều mang đến sự thu hút mạnh mẽ, cả đối với những khán giả mới cũng như những người hâm mộ lâu năm tiếp tục gắn bó với bộ truyện.

Hơn thế nữa, phiên bản Live-action (chuyển thể người thật đóng) của Netflix đã mở rộng phạm vi tiếp cận của One Piece vượt ra ngoài đối tượng khán giả anime truyền thống và giới thiệu những người xem mới đến với thương hiệu này. Sự lan tỏa đó tạo ra thêm nhiều con đường dẫn đến lượng tương tác lớn trên Crunchyroll.

One Piece là cái tên quá quen thuộc đối với cộng đồng yêu thích manga, anime trên toàn thế giới.

Kết quả, One Piece tiến đến mốc 900.000 lượt đánh giá nhờ sự kiên trì chứ không phải nhờ những đợt tăng đột biến. Mỗi tập phim One Piece được phát hành đều bổ sung thêm lượt đánh giá tăng dần theo thời gian, đặc biệt là trong những giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của cốt truyện. Chính mô hình đó đã làm nên sức hút của One Piece.

Năm 2026 đầy thách thức đối với cả 3 tác phẩm

Năm 2026 là năm then chốt đối với cả Solo Leveling, One Piece và Jujutsu Kaisen. Đây là thời điểm đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với cả 3 ứng viên khi sự kỳ vọng của độc giả, khán giả vào những “màn trình diễn” mới ngày một tăng cao.

Có thể nói, ngưỡng 900.000 lượt đánh giá dần đóng vai trò là một chuẩn mực hơn là những ý kiến đóng góp thuần túy. Cột mốc đó báo hiệu sự phát triển bền vững của tác phẩm cũng như phản ánh thói quen theo dõi của khán giả trên quy mô toàn cầu.

Cả ba ứng viên đều đang bước những bước đi vững chắc trên con đường chinh phục khán giả. Và chính sự cạnh tranh gay gắt giữa những cái tên này lại biến người hâm mộ trở thành đối tượng hưởng lợi khi liên tục được thưởng thức những tác phẩm xuất sắc.