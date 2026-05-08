Hai ca sĩ Việt bị tẩy chay dữ dội

Hải Đăng Doo phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến bóng cười, trong khi Lou Hoàng vẫn giữ im lặng. Hai ca sĩ đang bị chỉ trích dữ dội.

Hai ca sĩ Hải Đăng Doo và Lou Hoàng đang đối mặt với tranh cãi cùng làn sóng tẩy chay nghiêm trọng. Sự việc lần này ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của cả 2. Sự việc bắt nguồn từ hình ảnh được cho là liên quan tới Hải Đăng Doo lan truyền trên mạng xã hội vào sáng 7/5. Những bức ảnh do một tài khoản nữ đăng tải, kèm địa điểm là một khách sạn ở Đà Nẵng. Người này trực tiếp nhắc tên nam ca sĩ Hải Đăng Doo.

Trong loạt ảnh lan truyền, dân mạng đặc biệt chú ý tới một vật thể bị nghi là bóng cười xuất hiện trong phòng. Ngoài ra, hình ảnh còn để lộ một nam giới mặc áo choàng khách sạn. Nhiều tài khoản mạng cho rằng người này có ngoại hình giống Hải Đăng Doo. Chỉ trong thời gian ngắn, các bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng, kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội.

Đáng nói, không chỉ Hải Đăng Doo, Lou Hoàng cũng bị réo tên giữa ồn ào. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam ca sĩ này đăng clip nhảy cùng đồng nghiệp trên trang cá nhân. Bối cảnh trong clip khá giống nơi xuất hiện trong các bức ảnh gây tranh cãi. Do đó, một số khán giả cho rằng Lou Hoàng cũng xuất hiện trong chuyến đi tại Đà Nẵng của Hải Đăng Doo. Thậm chí, trong một video được Lou Hoàng chia sẻ, dân mạng phát hiện vật dụng đằng sau tấm kính có hình dáng được cho là giống quả bóng cười.

Trước phản ứng từ cộng đồng mạng, chủ tài khoản đăng tải bài viết đã nhanh chóng xóa toàn bộ nội dung và lên tiếng giải thích. Người này cho biết những hình ảnh cô đăng tải được tạo bằng công nghệ AI nhằm phục vụ mục đích “làm content”. Theo lời giải thích, cô gái từng gặp Hải Đăng Doo tại một photobooth ở Đà Nẵng nhưng không có cơ hội chụp ảnh cùng. Vì vậy, cô sử dụng AI để dựng hình ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, lời giải thích này chưa thể thuyết phục nhiều khán giả. Không ít cư dân mạng chỉ ra các chi tiết như rèm cửa, chiếc TV trong căn phòng xuất hiện trong ảnh trùng khớp với hình ảnh được Hải Đăng Doo đăng tải trên story cá nhân trước đó.

Ngay sau đó, phía Hải Đăng Doo cũng lên tiếng phủ nhận. Đại diện của nam ca sĩ khẳng định anh không phải người trong các hình ảnh đang lan truyền. Nam ca sĩ này cũng không hề quen biết cô gái đăng tải bài viết.

Tuy nhiên, lời giải thích này chưa thể làm xoa dịu dư luận. Công chúng tiếp tục tẩy chay nam ca sĩ và yêu cầu anh bị loại khỏi các chương trình sắp diễn ra.

Ồn ào khiến cả hai nghệ sĩ vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Theo dữ liệu từ Google Trends sáng 8/5, từ khóa “Hải Đăng Doo” tăng hơn 5.000 lượt tìm kiếm, tương đương mức tăng khoảng 800% chỉ trong 24 giờ.

Chiều 7/5, fanpage concert Sao nhập ngũ bất ngờ ẩn poster có sự xuất hiện của Hải Đăng Doo. Trong bài đăng công bố dàn nghệ sĩ tham gia concert diễn ra ngày 9/5 tại Hà Nội trước đó, Hải Đăng Doo và Hậu Hoàng được giới thiệu cùng nhau. Tuy nhiên, tới chiều 7/5, hình ảnh và thông tin liên quan tới nam ca sĩ đã bị gỡ bỏ.

Rạng sáng 8/5, đại diện chương trình xác nhận với Tri Thức - Znews, Hải Đăng Doo sẽ không tham gia concert này. Cùng thời điểm, chương trình Say hi rực rỡ cũng xóa các nội dung liên quan đến nam ca sĩ trên nền tảng mạng xã hội.

Trong khi đó, Lou Hoàng chưa đưa ra phản hồi. Nam ca sĩ đồng thời khóa kênh TikTok cá nhân giữa lúc tranh cãi tiếp tục lan rộng.

Hải Đăng Doo ban đầu là một TikToker sau đó phát triển sự nghiệp âm nhạc và được chú ý sau chương trình Anh trai “say hi”. Nhờ chương trình này, anh có thêm lượng fan mới và cũng đắt show biểu diễn hơn trước đây. Anh còn trở thành thành viên của chương trình Sao nhập ngũ. Tuy nhiên, sự nghiệp chớm nở của nam ca sĩ này có thể bị tác động nghiêm trọng sau bê bối lần này.

Trong khi đó, Lou Hoàng có sự nghiệp âm nhạc nổi bật hơn. Anh sinh năm 1994 và đã có một số sản phẩm âm nhạc được khán giả Việt biết tới như Mình là gì của nhau, Em chưa 18… Ngoài vai trò ca sĩ, anh còn là nhạc sĩ và cũng từng tham gia Anh trai “say hi”.