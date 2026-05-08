Diệp Lâm Anh thành tâm điểm

Diệp Lâm Anh gây bàn tán khi xuất hiện với làn da nâu. Nữ ca sĩ giải thích thời gian qua cô chơi thể thao và lặn biển nên bị rám nắng.

Diệp Lâm Anh mới đây tham gia một sự kiện với làn da nâu. Làn da của cô được nhận xét sẫm màu hơn hẳn trước đây. Nhiều khán giả đặt nghi vấn cô nhuộm da để theo đuổi mốt da nâu đang thịnh hành thời gian gần đây. Trước những bàn luận về ngoại hình, Diệp Lâm Anh phủ nhận thông tin nhuộm da. Cô giải thích việc màu da trở nên tối hơn là do thời gian qua chơi thể thao và du lịch biển quá nhiều.

Khi đăng tải video mới lên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh viết: “Công nhận cũng hơi quá lửa. Có nên đi lặn biển nữa không” hay “Cống hiến làn da cho bộ môn thể thao lặn biển”.

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt xuất hiện với làn da nâu khỏe khoắn, chẳng hạn Juky San, Xoài Non, Miu Lê hay Phương Ly.

Phương Ly từng chia sẻ cô rất thích tắm nắng để duy trì làn da nâu. Mỗi khi có dịp đi diễn ở các vùng biển, nữ ca sĩ đều tranh thủ dành thời gian phơi nắng. Ngay cả khi không có lịch trình công việc, cô vẫn giữ thói quen này tại nhà bằng cách tắm nắng ở ban công để giữ màu da như ý. Trong khi đó, Miu Lê cũng trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện tại một sự kiện vào cuối tháng 4 với làn da rám nắng rõ rệt.

Về phía Diệp Lâm Anh, cô vốn theo đuổi lối sống năng động với nhiều hoạt động thể thao ngoài trời như pickleball, chạy bộ và đặc biệt là lặn biển. Gần đây, nữ nghệ sĩ cũng có chuyến du lịch biển cùng bạn trai Phạm Kiên và nhóm bạn thân.