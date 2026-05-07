Ngày 5/5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên toàn quốc. Sau đó, hàng loạt web phim lậu đóng cửa.

Từ 7/5 đến hết 30/5, các lực lượng chức năng trên cả nước đồng loạt mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg. Theo đại diện Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cơ quan này sẽ sớm triển khai kế hoạch kiểm tra tổng thể, tập trung vào các lĩnh vực đang trở thành điểm nóng về vi phạm bản quyền trên không gian mạng.

Trong ngày 7/5, hàng loạt trang web lậu về phim ảnh, game show, bóng đá… đóng cửa. Các trang web có thể kể tới Thìa phim, Phim4k, Cò TV… dừng hoạt động. Khi truy cập trang Thìa phim, người dùng nhận thông báo: “Nội dung đã được đóng cửa theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam”. Một số trang web khác như Motphim, Phimmoi cũng không thể truy cập.

Không chỉ các trang web, các fanpage, hội nhóm yêu thích nghệ sĩ, người nổi tiếng hoặc nội dung nước ngoài cũng thông báo dừng làm phụ đề các chương trình, phim ảnh. Ví dụ, fanpage của Lim Su Been và Park Hee Sun - 2 ngôi sao của Địa ngục độc thân mùa mới nhất - thông báo dừng làm phụ đề các chương trình có trả phí liên quan đến thần tượng.

Trong khi đó, một số trang web như Rophim, Motchill… vẫn đang tiếp tục hoạt động.

Ngày 5/5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên toàn quốc trong thời gian 7-30/5. Nội dung công điện nhấn mạnh việc kiểm tra, xử lý các website phát tán phim, chương trình truyền hình và nội dung số vi phạm bản quyền.

Trên chương trình Thời sự tối 6/5, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó cục trưởng Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch - cho biết chiến dịch lần này được triển khai ngay lập tức và mang tính tổng lực. Theo bà, đây không chỉ là đợt cao điểm ngắn hạn mà sẽ là hoạt động thường xuyên, liên tục trong thời gian tới nhằm siết chặt công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Trong khi đó, Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03, Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng sẽ triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc để kịp thời phát hiện, điều tra các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Trước đó, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua cuối tháng 4 cũng xác định việc bảo vệ bản quyền và chủ quyền văn hóa số là một phần quan trọng của an ninh văn hóa trên môi trường mạng. Nghị quyết đề cập yêu cầu tăng cường rà quét, giám sát và xử lý các hành vi phát tán nội dung vi phạm.