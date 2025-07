Hai búp bê sát thủ so găng kịch tính

"M3GAN 2.0" khai thác góc khuất của con người trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hạn chế yếu tố kinh dị, tác phẩm nâng tầm cuộc chơi với thể loại hành động, hài hước.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim.

Hai năm trước, M3GAN tạo nên cơn sốt khi khai thác nỗi sợ của con người về trí tuệ nhân tạo (AI). Hiệu ứng truyền thông đến từ điệu nhảy kỳ quái cùng việc cạnh tranh Avatar: The Way of Water giúp tác phẩm thu về 180 triệu USD toàn cầu so với kinh phí vỏn vẹn 12 triệu USD , theo Box Office Mojo.

Số liệu tích cực về truyền thông và doanh thu thôi thúc Universal Pictures nhanh chóng bật đèn xanh cho hậu truyện M3GAN 2.0, ngay khi bộ phim vẫn đang chiếu tại rạp.

Lần này, M3GAN trở lại với diện mạo khác lạ cả về ngoại hình lẫn nhân cách, đúng hơn là cô nàng robot đã “cải tà quy chính”. Đằng sau những gì diễn ra trong M3GAN 2.0 còn là thông điệp về đạo đức, trách nhiệm và vai trò của con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Tác phẩm khai thác chủ đề thú vị rằng quyền năng của trí tuệ nhân tạo không đáng sợ bằng động cơ sử dụng của con người.

Hai robot AI so găng

Ngay từ đầu, M3GAN 2.0 phần nào khiến khán giả lo ngại khi đề cập đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quân sự. Đó là Amelia - nữ sát thủ robot phô diễn bộ kỹ năng ấn tượng từ thâm nhập, xác định mục tiêu, thu thập dữ liệu tới hạ gục đa mục tiêu. Cơ thể người máy được thiết kế bền bỉ khiến súng đạo, đao búa vô hại với Amelia. Sau màn thể hiện ấn tượng, Amelia bất ngờ chiếm quyền kiểm soát, phá hỏng nhiệm vụ, thậm chí thách thức con người.

Vài năm sau thảm sát kinh hoàng mà M3GAN gây ra, Cady (Violet McGraw) và Gemma (Allison Williams) phải sống tiếp cùng ánh mắt dị nghị. Ở trường, Cady không có bạn bè, thậm chí phải học võ để bảo vệ bản thân trước những kẻ bắt nạt. Thừa nhận con người cần xa rời công nghệ gần gũi hiện thực, song cô bé vẫn ôm giấc mộng "chữa bệnh" cho M3GAN.

Tương tự, Gemma tổ chức nhiều diễn đàn kêu gọi hạn chế lạm dụng công nghệ, đặc biệt là AI trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Sự kiện còn là nơi Gemma bén duyên với Christian Bradley (Aristotle Athari), một nhà hoạt động phản đối AI. Ở một góc độ khác, Gemma tiếp tục theo đuổi đam mê thiết kế robot, tìm tiếng nói chung giữa con người và máy móc.

Vẫn có những điều chẳng thay đổi, Cady và Gemma luôn bất đồng quan điểm từ cuộc sống tới AI. Xoa dịu tình hình, Christian kể về thí nghiệm có thật mang tên paper clip (tạm dịch: kẹp giấy). Khi giao nhiệm vụ làm kẹp giấy, AI sẽ làm mọi cách để đạt số lượng và chất lượng tốt nhất, đáng sợ khi chúng bất chấp mọi cách để đạt được mục tiêu.

Nói cách khác, chỉ vì chiếc kẹp giấy mà dẫn đến loài người diệt vong. Theo đó, M3GAN là minh chứng chân thực nhất cho thí nghiệm này và cô vẫn tồn tại trong diện mạo Elise, vốn được hé lộ từ phần phim trước.

M3GAN luôn khiến Gemma phải dè chừng.

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi quân đội xuất hiện. Họ cảnh báo rằng Amelia đang truy lùng những người tạo robot sát thủ, trong đó có Gemma. Cụ thể, Amelia được thiết kế dựa trên M3GAN nhưng Gemma khẳng định chưa bao giờ bán thiết kế cho bất kỳ ai, nhất là sau vụ thảm sát.

Tái xuất đầy bất ngờ, M3GAN vẫn xéo sắc, chua ngoa như ngày nào, song ít nhiều tiến bộ về tư duy. Giờ đây, M3GAN hiểu rằng không thể cực đoan trong việc bảo vệ Cady. Gác lại quá khứ, Gemma bắt tay M3GAN ngăn chặn Amelia. Nhiệm vụ đơn giản là tắt nguồn Amelia, song họ phải tự thực hiện bởi nếu quân đội tham gia, họ không chỉ ngăn chặn mà tạo ra nhiều robot sát thủ tương tự.

Thế nhưng, Gemma và Cady ngỡ ngàng khi biết Christian là kẻ đánh cắp bản thiết kế M3GAN, đứng sau kiểm soát Amelia suốt thời gian qua. Hắn muốn dùng Amelia để gây họa, qua đó thuyết phục các quốc gia, tổ chức thế giới ủng hộ kế hoạch chống AI. Trong vai người hùng, M3GAN hy sinh bản thân, thành công hạ gục Christian lẫn Amelia.

Thông điệp sâu sắc, kịch bản rập khuôn

M3GAN 2.0 cho thấy nỗ lực trong việc nâng tầm câu chuyện mặt tối của trí tuệ nhân tạo. Như đã đề cập, tác phẩm tập trung khai thác khía cạnh đạo đức, trách nhiệm và vai trò của con người trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chưa bàn đến viễn cảnh trí tuệ nhân tạo bành trướng thì trí tuệ con người đã đủ khiến người xem lo ngại.

Trong phim, Amelia đại diện cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào vũ khí, không phải phòng thủ mà tấn công. Cô nàng robot được thiết kế toàn năng, tư duy và ứng biến nhanh chóng để đạt mục tiêu bằng mọi giá. Amelia không chỉ đáp ứng nhu cầu khách hàng mà còn người bán, những kẻ chế tạo cô nhằm mục đích thương mại. Thâm độc hơn là Christian dùng Amelia để phục vụ lý tưởng cá nhân.

Ngoài thông điệp cảnh báo khán giả về trí tuệ nhân tạo, M3GAN 2.0 còn đề cập mâu thuẫn gia đình, bạo lực học đường, giá trị bản thân. Trong đó dấu ấn giá trị bản thân nổi bật hơn cả, xuất hiện dày đặc qua lời thoại của Gemma và M3GAN.

M3GAN nâng cấp bản thân khi tái ngộ khán giả toàn cầu.

Tiết chế yếu tố kinh dị, M3GAN 2.0 thiên về hành động, hài hước nhiều hơn nhằm thỏa mãn nhu cầu giải trí của người xem. Đơn cử, M3GAN khiến người xem bật cười với những câu thoại châm biếm, giễu cợt dành cho Gemma. Sự thú vị còn đến từ khoảnh khắc trầm tư, hối lỗi về tội ác mà M3GAN gây ra trước đây. Tiếc rằng, bộ phim chưa thể trọn vẹn cảm xúc với một kịch bản rập khuôn.

Dễ thấy, M3GAN 2.0 ít nhiều gợi nhớ tới nhiều tác phẩm như Kill Bill: Vol. 1 (2003), Alita: Battle Angel (2019) về trang phục, thiết kế sản xuất. Tình tiết sơ sài, phi lý vô tình tạo ra sự khiên cưỡng như khán giả sớm đoán được Christian là người xấu hay vị đại tá sống sót sau khi bị đâm trọng thương. Đặc biệt là cái kết rập khuôn với việc M3GAN sống sót.

Việc cân đối giải trí và thông điệp khiến M3GAN 2.0 đuối sức rõ rệt trong phần hậu truyện. Với những khán giả yêu thích màn đối đáp "mỏ hỗn" gây cười hoặc suy ngẫm góc khuất trí tuệ nhân tạo thì M3GAN 2.0 là một tác phẩm như vậy.