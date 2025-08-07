Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Hai Bộ trưởng Ghana cùng thiệt mạng trong tai nạn trực thăng

  • Thứ năm, 7/8/2025 08:49 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Môi trường Ghana cùng nhiều người khác thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng ngày 6/8 khiến 3 thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách thiệt mạng.

Ngày 6/8, Phủ Tổng thống Ghana thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Omane Boamah và Bộ trưởng Môi trường Murtala Muhammed đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng cùng ngày.

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi lực lượng vũ trang báo cáo một chiếc trực thăng chở 3 thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách đã biến mất khỏi radar.

Nhà chức trách cho biết tất cả những người trên máy bay đều đã thiệt mạng.

Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Julius Debrah, nói: "Tổng thống John Mahama và Chính phủ gửi lời chia buồn tới gia đình những người và những quân nhân đã hy sinh khi phục vụ đất nước."

Trước đó, Lực lượng vũ trang Ghana báo cáo một máy bay trực thăng của Không quân đã biến mất khỏi radar sau khi cất cánh từ Accra lúc 9 giờ sáng hướng tới thị trấn Obuasi ở Tây Bắc thủ đô.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://www.vietnamplus.vn/hai-bo-truong-ghana-cung-thiet-mang-trong-vu-tai-nan-truc-thang-post1054161.vnp

TTXVN

rơi trực thăng Bộ trưởng Ghana tử nạn tai nạn trực thăng rơi máy bay Ghana Ghana tai nạn

    Đọc tiếp

    Quan he My - An lung lay hinh anh

    Quan hệ Mỹ - Ấn lung lay

    11 phút trước 11:16 7/8/2025 Thế giới Thế giới

    0

    Mối quan hệ nồng ấm giữa Mỹ và Ấn Độ trong hàng chục năm qua đang ở thế bấp bênh trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng sức ép lên Nga nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý