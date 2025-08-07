Hai Bộ trưởng Ghana cùng thiệt mạng trong tai nạn trực thăng

Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Môi trường Ghana cùng nhiều người khác thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng ngày 6/8 khiến 3 thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách thiệt mạng.

Ngày 6/8, Phủ Tổng thống Ghana thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Omane Boamah và Bộ trưởng Môi trường Murtala Muhammed đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng cùng ngày.

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi lực lượng vũ trang báo cáo một chiếc trực thăng chở 3 thành viên phi hành đoàn và 5 hành khách đã biến mất khỏi radar.

Nhà chức trách cho biết tất cả những người trên máy bay đều đã thiệt mạng.

Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Julius Debrah, nói: "Tổng thống John Mahama và Chính phủ gửi lời chia buồn tới gia đình những người và những quân nhân đã hy sinh khi phục vụ đất nước."

Trước đó, Lực lượng vũ trang Ghana báo cáo một máy bay trực thăng của Không quân đã biến mất khỏi radar sau khi cất cánh từ Accra lúc 9 giờ sáng hướng tới thị trấn Obuasi ở Tây Bắc thủ đô.