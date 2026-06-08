Hai anh em 9 tuổi gây sốt vì nói thành thạo 3 ngoại ngữ

Không học trường chuyên, không gia sư đắt đỏ, hai anh em Nguyễn Bằng tự học ngoại ngữ từ những video trên mạng.

Nguyễn Bằng tự tin trò chuyện với người nước ngoài. Ảnh: Anh Nhàn/Tiền Phong.

Mỗi dịp cuối tuần ở Đường sách TP.HCM, nhiều người không khỏi thích thú khi bắt gặp hai cậu bé nhỏ tuổi với dáng vẻ nhanh nhẹn, tự tin chủ động đến làm quen và trò chuyện cùng du khách nước ngoài.

Sự tự nhiên trong cách giao tiếp cùng khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ của hai anh em Nguyễn Bằng (9 tuổi) và em trai đã để lại ấn tượng đặc biệt với không ít người.

Phía sau những cuộc trò chuyện lưu loát ấy bắt đầu từ niềm yêu thích rất đỗi tự nhiên của hai cậu bé.

Bắt đầu từ sự tò mò

Bằng làm quen với tiếng Anh từ năm 2 tuổi thông qua những video trên mạng. Ban đầu chỉ là sự tò mò trước những âm thanh mới lạ, cậu bé dần bắt chước cách phát âm rồi yêu thích ngôn ngữ này lúc nào không hay.

Đến năm 4 tuổi, Bằng và em trai đã có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày. Điều đặc biệt là từ khi tiếp xúc với tiếng Anh cho đến nay, hai anh em chưa từng học thêm, không theo học trung tâm hay có gia sư riêng. Các em chủ yếu tự học thông qua những nội dung trực tuyến phù hợp với lứa tuổi.

Sau tiếng Anh, hai anh em tiếp tục khám phá tiếng Pháp bằng chính phương pháp quen thuộc: xem video, lắng nghe cách phát âm, quan sát ngữ điệu và tập phản xạ như người bản xứ. Riêng với tiếng Trung, các em học và yêu thích khi trò chuyện với ba.

Mỗi tối sau giờ học, thay vì lịch học dày đặc, hai anh em dành thời gian xem video bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp rồi trò chuyện cùng nhau để ghi nhớ từ vựng và luyện phản xạ. Bên cạnh đó, hai anh em còn duy trì thói quen đọc sách, nghe nhạc bằng tiếng Anh và tiếng Pháp để mở rộng vốn từ, làm quen với cách diễn đạt và ngữ điệu giao tiếp tự nhiên.

Dù có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, Bằng cho rằng tiếng Trung là thử thách lớn nhất vì phần chữ viết khá phức tạp. Còn tiếng Pháp lại khiến em mất nhiều thời gian hơn ở khâu phát âm.

“Ở lớp tụi em nói tiếng Việt bình thường, còn ở nhà chủ yếu nói tiếng Anh”, Bằng chia sẻ.

Anh Nguyễn Hải (ba của của hai bé) cho biết do đặc thù công việc nên vợ chồng anh không có nhiều thời gian ở bên con. Hai anh em hiện sống cùng ông bà ngoại và được ông bà chăm sóc, dạy dỗ. Những lúc có dịp gần con, vợ chồng anh chủ yếu trò chuyện bằng tiếng Anh ở mức giao tiếp cơ bản. Gia đình cũng không đặt nặng thành tích hay tạo áp lực học tập.

“Chúng tôi không cho con học thêm hay học trung tâm. Quan trọng nhất là để các cháu được học trong sự hứng thú và chủ động”, anh Hải nói.

Hai anh em Nguyễn Bằng trò chuyện với người nước ngoài tại một quán cà phê ở Đường sách TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn/Tiền Phong.

Học ngoại ngữ từ niềm vui

Cơ duyên đưa hai anh em đến với những cuộc trò chuyện cùng người nước ngoài bắt đầu từ dịp Tết Nguyên đán năm nay, khi cả gia đình lên TP.HCM tham quan Đường sách.

Tại đây, Bằng có cơ hội tiếp xúc với nhiều du khách quốc tế. Từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy hứng khởi ấy, cậu bé nảy ra mong muốn được gặp gỡ và giao lưu với nhiều người hơn. Kể từ đó, gần như cuối tuần nào em cũng xin ba mẹ đưa lên TP.HCM để thực hành ngoại ngữ.

Ban đầu, gia đình chỉ quay lại một vài đoạn video như kỷ niệm. Không ngờ những khoảnh khắc hồn nhiên khi hai cậu bé bắt chuyện với người nước ngoài lại nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Từ tháng 2/2026, các video được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn người theo dõi. Không chỉ trò chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Trung, hai anh em còn khéo léo giới thiệu về văn hóa, lịch sử Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Để tạo điều kiện cho con theo đuổi đam mê, mỗi tuần anh Nguyễn Hải và chị Trà My đều đưa hai con vượt quãng đường khoảng 50km để lên trung tâm TP.HCM vừa trò chuyện vừa quay video.

Trước mỗi buổi gặp gỡ, cả gia đình thường cùng nhau bàn bạc chủ đề trò chuyện, những câu hỏi dự định sẽ đặt ra. Hai anh em cũng chủ động tìm hiểu thêm kiến thức và từ vựng liên quan để chuẩn bị tốt hơn.

Dù được nhiều người biết đến nhờ khả năng ngoại ngữ, cuộc sống của Bằng và em trai vẫn diễn ra rất tự nhiên. Ngoài giờ học ở trường, các em dành nhiều thời gian vui chơi, học đàn và khám phá những sở thích khác của tuổi thơ.

Theo anh Hải, điều quan trọng nhất không phải là học được bao nhiêu mà là giữ được niềm yêu thích học hỏi trong mỗi đứa trẻ.

“Gia đình luôn mong các con phát triển một cách tự nhiên, không bị áp lực hay ép buộc. Sau này các con lựa chọn con đường nào, chúng tôi sẽ luôn cố gắng đồng hành và hỗ trợ hết mình”, người ba chia sẻ.