HAGL yếu toàn diện

HAGL nhìn đâu cũng thấy điểm yếu, nhưng yếu rõ nhất có thể nhìn thấy một cách trực quan là hàng công. Các chân sút đội bóng phố Núi chưa ghi nổi 1 bàn sau 3 trận.

HAGL luôn xung trận với sơ đồ 4-4-1-1. Tiền đạo từng được sang Tây Ban Nha học việc Vĩnh Nguyên chơi hộ công trong lúc, Caonceiao Gabriel cắm ở vị trí cao nhất. Tất nhiên, bố trí với sơ đội nào không hẳn là vấn đề quan trọng. Năng lực của các cầu thủ mới là yếu tố quyết định đến khả năng bùng nổ trên sân.

Ngoại binh kém

Trên phương diện săn bàn, Caonceiao Gabriel để lại nỗi thất vọng lớn. Chân sút đến từ Brazil này được HAGL ký hợp đồng từ đầu tháng 7, nghĩa là có rất nhiều thời gian để hòa nhập, nhưng đang cho thấy hình ảnh nhợt nhạt ở tuyến đấu.

Thực ra, bản lý lịch không mấy ấn tượng với chỉ 3 bàn thắng sau 20 trận cho Boavista ở mùa giải 2024/25 phần nào nói lên năng lực của Caonceiao Gabriel. Không có pha dứt điểm nào đáng kể, vai trò chạy chỗ, lôi kéo của tiền đạo Brazil này cũng không rõ ràng. Thậm chí, nhìn cách di chuyển của tiền đạo này khiến cho người xem có cảm giác làm rối đội hình của chính đội nhà chứ không phải gây … hoa mắt cho đối phương để đồng đội chiếm khoảng không và dứt điểm.

Khi nguồn lực được kỳ vọng bậc nhất là ngoại binh đang bước đầy gây vỡ mộng, HAGL rơi vào bế tắc cũng không phải bất ngờ. Cho rằng thế là bởi, những cầu thủ nội của đội bóng phố Núi đang có không được đánh giá cao về khả năng dứt điểm.

Ryan Hà, Vĩnh Nguyên hay Thanh Nhân… chưa bao giờ tạo được niềm tin có thể bùng nổ. Thậm chí, những cú dứt điểm để đe dọa thủ môn đối phương cũng là vấn đề rất khó khăn với HAGL.

HAGL may mắn mới chỉ thua 1 bàn trước CLB Công an TP.HCM.

Đơn cử như ở trận gặp Công an TP.HCM thuộc vòng 3 V.League tối 28/8, chủ nhà… tạo điều kiện cho kiểm soát bóng ngang ngửa nhưng đoàn quân của ông Lê Quang Trãi chỉ có 6 cú sút, trong đó duy nhất 1 cú dứt điểm trúng đích.

Con số 0 bàn thắng sau 3 trận, kém nhất ở V.League 2025/26, mang đến cảm giác u ám cho khán giả HAGL. Khi hàng công trở nên vô hại, hàng thủ chỉ cần thủng 1 bàn là trắng tay.

Thất bại trước CA TP.HCM với tỷ số sít sao 0-1 là minh chứng. Nhưng không phải chỉ thủng lưới 1 bàn mà HAGL tự hào về khả năng phòng ngự của đội nhà.

Cái chính là các chân sút của CA TP.HCM dứt điểm quá kém nên không thể chuyển hóa những cơ hội ăn bàn rất rõ ràng thành bàn thắng. Có ít nhất 2 tình huống các tiền đạo của TP.HCM biến các hậu vệ HAGL thành những con rối để dễ dàng thoát xuống đối diện với Trung Kiên nhưng lại dứt điểm ra ngoài theo cách không thể tin nổi.

HAGL nhìn đâu cũng thấy yếu

Nói một cách khác, các hậu vệ của HAGL cũng là điểm yếu. Mỗi trung vệ Jairo không thể gánh nổi một hàng thủ non tơ về chuyên môn khi những Anh Tài (hậu vệ trái), Quang Kiệt (trung vệ) hay Du Học (hậu vệ phải) vừa thiếu lại yếu về kinh nghiệm lẫn chuyên môn nên để đối phương dễ dàng tung hoàng.

Trận hòa trước Hà Nội (0-0) chủ yếu nhờ vào màn thi đấu xuất thành của thủ môn Kiên Trung chứ không phải khả năng đánh chặn ở phía trên của bộ tứ trong hàng thủ của HAGL. Con số 21 cú dứt điểm của Hà Nội cho thấy khoảng trống mênh mông trước khi vực 16,50 mét của HAGL.

Những kết quả vừa qua chưa phải đặt dấu chấm hết cho HAGL. Về lý thuyết, họ vẫn còn lạc quan như lời “hiệu triệu” trên trang mãng xã hội của CĐV HAGL : “Chưa sao cả anh em ơi. Mùa 2023/24 đá 8 trận vỏn vẹn có 2 điểm mà thầy Thành còn đua được vô Top 10 cơ mà”. Tuy nhiên, lạc quan đến mức chủ quan sẽ rất tai hại.

Nếu vẫn thể hiện hình ảnh chuyên môn như vừa qua thì kết quả ấy như một bằng chứng sống động để báo động một tương lai ảm đảm cho đội bóng phố Núi.