Haaland xin lỗi

"Xin lỗi mọi người, thất bại này thật tệ đối với tôi. Vào tháng 11, chúng ta sẽ trở lại và giành 6 điểm (hai trận còn lại của vòng bảng Nations League - PV)", Haaland viết trên trang cá nhân vì cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của mình.

Cá nhân tiền đạo Man City bị truyền thông trong nước chỉ trích khi để lại hành động khó coi. Sau trận đấu, một số phóng viên người Na Uy tiếp cận để phóng vấn Haaland. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 2000 từ chối trả lời và rời sân vận động.

Haaland có động thái bỏ họp báo và đi thẳng ra xe buýt chở đội, qua đó từ chối nghĩa vụ trả lời báo chí trong vai trò đội trưởng ĐTQG. Trong bối cảnh Martin Odegaard vắng mặt, Haaland là người phải đứng ra làm nhiệm vụ này. Tiền đạo 24 tuổi cho cảm giác anh trốn tránh thất bại.

Hôm 9/10, Haaland tỏ ra thoải mái và phát biểu một cách sảng khoái khi Na Uy đè bẹp Slovenia 3-0. Đây là trận đấu Haaland đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời của tuyển Na Uy (34 bàn).

Bất chấp Haaland gây tranh cãi, đồng đội Sander Berge vẫn lên tiếng bảo vệ: "Anh ấy có quyền làm điều đó. Bạn có thể cảm thấy sự thất vọng sau trận thua. Chúng tôi là một tập thể và cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm. Điều quan trọng nhất là chúng tôi luôn đoàn kết".

Mặc dù thất bại, Na Uy vẫn đứng đầu bảng G tại Nations League B. Họ có cùng 7 điểm với Áo và Slovenia nhưng đứng đầu nhờ hơn hiệu số phụ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.