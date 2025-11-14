Haaland mang World Cup về cho Na Uy

Na Uy chuẩn bị trở lại World Cup sau nhiều thập kỷ vắng mặt. Cột mốc ấy mang dấu ấn gần như tuyệt đối của Haaland, tiền đạo trở thành hệ thống năng lượng nuôi sống cả đội tuyển.

Haaland là nguồn năng lượng nuôi sống tuyển Na Uy ôm tham vọng dự World Cup.

Erling Haaland đứng trước kỳ World Cup đầu tiên trong đời. Đây là sân khấu mà mọi tiền đạo mơ ước. Và cũng là sân khấu mà bóng đá Na Uy khao khát suốt nhiều năm.

Tấm vé ấy đến nhờ một điều đơn giản: có Haaland trên sân. Anh ghi bàn không ngừng. Anh tạo ra nỗi hoảng loạn cho mọi hàng thủ. Anh là nền tảng cho hành trình trở lại của đội tuyển.

Na Uy gần như chạm tay vào suất dự World Cup 2026. Họ chỉ chờ xác nhận cuối cùng, nhưng mọi thứ rõ ràng và ổn định. Haaland là người dẫn đường. Mùa này, anh ghi 19 bàn trong 15 trận cho Manchester City. Trong màu áo tuyển, anh còn nguy hiểm hơn: 14 bàn trong bảy trận. Không đội bóng lớn nào phụ thuộc vào một cầu thủ như Na Uy phụ thuộc Haaland. Nếu anh khỏe mạnh, họ sáng cửa. Nếu anh vắng mặt, họ tắt điện.

Haaland sinh một tháng sau khi Na Uy rời EURO 2000. Đó là giải lớn hiếm hoi mà bóng đá nước này tham gia. Họ thắng đúng một trận trước Tây Ban Nha, rồi không thể đi tiếp. Tại World Cup, Na Uy chỉ góp mặt ba lần, tất cả đều ở thế kỷ trước, và không bao giờ vượt qua vòng 1/8. Lịch sử ấy khiến hành trình trở lại càng có ý nghĩa. Và Haaland chính là chất xúc tác mạnh nhất.

Haaland đang có phong độ cao.

Nhiều tài năng lớn của bóng đá thế giới chưa bao giờ được chơi World Cup. George Best không thể dự giải lớn vì Bắc Ireland không đủ sức vượt vòng loại. Ian Rush và Ryan Giggs cũng chung số phận khi xứ Wales quá yếu trong thời của họ. George Weah – người châu Phi đầu tiên giành Quả bóng Vàng – cũng chưa từng đưa Liberia tới World Cup. Họ là những ngôi sao bị số phận trói chặt.

Danh sách ấy có cả hai biểu tượng bóng đá thế giới: Di Stéfano và Kubala. Trường hợp của Di Stéfano gần như là nghịch lý. Argentina không dự World Cup 1950 và 1954. Sau đó ông nhập quốc tịch Tây Ban Nha. Nhưng Tây Ban Nha lại không vượt qua vòng loại năm 1958. Đến World Cup 1962, ông dính chấn thương. Đến 1966, ông đã ở tuổi xế chiều. Một sự nghiệp lẫy lừng nhưng thiếu một trang quan trọng.

Haaland may mắn hơn họ. Anh xuất hiện đúng thời điểm bóng đá Na Uy được hưởng lợi từ thể thức mở rộng. Nhưng công thức thành công không nằm ở may mắn. Nó nằm ở khả năng ghi bàn phi lý của anh.

Ở tuổi 25, Haaland bước vào World Cup với sự chín muồi. Anh mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn, và trưởng thành hơn so với vài mùa trước. Người ta không còn nhìn thấy một cầu thủ trẻ bùng nổ theo bản năng. Thay vào đó là một cỗ máy tính toán, di chuyển hợp lý và dứt điểm chính xác.

Tuyển Na Uy của Haaland đang tiến gần tấm vé dự World Cup 2026.

Na Uy không phải đội mạnh. Nhưng họ có sự khác biệt mà ít đội sở hữu: một ngôi sao tạo ra hiệu ứng kéo toàn đội. Haaland di chuyển và cả hệ thống xoay quanh anh. Haaland ghi bàn và tinh thần của cả đội lập tức tăng vọt. Haaland có bóng và không ai dám dâng cao. Sự hiện diện của anh là một dạng uy lực mà mọi đội tuyển nhỏ đều cần.

World Cup là nơi các tiền đạo lớn chứng minh đẳng cấp. Messi hiểu rõ điều đó khi cúi đầu bước lên đỉnh thế giới ở Qatar 2022, rồi tiến thẳng đến Quả bóng Vàng. Haaland đang đứng trước cơ hội tương tự. Anh phá kỷ lục ở cấp CLB. Nhưng bản thân vẫn cần một dấu ấn quốc tế để bước vào nhóm huyền thoại. Nếu Haaland bùng nổ tại World Cup, nền bóng đá nhỏ như Na Uy cũng có thể trở thành câu chuyện lớn nhất giải đấu.

Na Uy không mơ đến chức vô địch. Nhưng họ có quyền mơ những điều họ chưa từng làm. Và hy vọng ấy đến từ một người. Một cơn bão mang tên Haaland. Một nguồn năng lượng hạt nhân có thể thắp sáng cả World Cup.

Anh đến đúng lúc. Na Uy chờ đúng thời điểm. Và sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới cũng sẵn sàng chào đón một sức mạnh mới.