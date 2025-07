Hạ viện Mỹ thông qua dự luật 'to đẹp' của Tổng thống Trump

Ngày 3/7, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện của Tổng thống Donald Trump, trị giá 4,5 nghìn tỷ USD - gói chính sách trong nhiệm kỳ thứ hai mang tính biểu tượng mà ông gọi là

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dự luật trên, được thông qua với tỷ lệ 218 phiếu thuận và 214 phiếu chống sau nhiều ngày diễn ra các cuộc tranh luận trong nội bộ đảng Cộng hòa, với 2 Hạ nghị sĩ Cộng hòa và toàn bộ các Hạ nghị sĩ Dân chủ phản đối. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đã thảo luận suốt đêm và Tổng thống Trump đã vận động một số ít người còn hoài nghi dự luật này để thuyết phục họ rút lại sự phản đối.

Dự luật trên, dài khoảng 887 trang, bao gồm các khoản giảm thuế, cắt giảm chi tiêu, hủy bỏ tín dụng thuế năng lượng mặt trời, đưa ra các khoản đầu tư mới cho quốc phòng và hoạt động trục xuất người nhập cư trái phép. Dự luật không xóa bỏ thuế đối với các phúc lợi an sinh xã hội, bất chấp những gì Tổng thống Trump từng tuyên bố.

Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã có những phản ứng trái chiều trước động thái trên. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thành viên của đảng Cộng hòa đại diện cho bang Louisiana, ca ngợi dự luật sẽ "khiến đất nước này mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và thịnh vượng hơn bao giờ hết". Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, đại diện của bang New York, trong bài phát biểu dài kỷ lục 8 giờ 44 phút, đã gọi đây là "hiện trường vụ án, nhắm vào sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của người dân Mỹ".

Trước đó, Thượng viện Mỹ ngày 1/7 đã thông qua dự luật này với tỷ lệ bỏ phiếu sít sao 51-50, trong đó lá phiếu của Phó Tổng thống JD Vance nắm vai trò quyết định.

Phát biểu với các phóng viên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump có kế hoạch ký phê chuẩn dự luật này vào 17h00 ngày 4/7 (theo giờ Mỹ), đúng vào thời điểm Nhà Trắng dự kiến tổ chức một buổi dã ngoại để kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ.