Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng hơn 1.000 tỷ USD

Chủ tịch Hạ viện Mỹ vừa thúc đẩy thành công việc thông qua qua các kế hoạch chi tiêu ngân sách quốc phòng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu với báo giới sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ ngày 22/7. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, ngày 22/7, Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch cấp ngân sách cho chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Trump tại Iran.

Dự luật ngân sách quốc phòng 1.150 tỷ USD được thông qua

Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD , đồng thời phê duyệt gói ngân sách khẩn cấp trị giá 95 tỷ USD , nhằm phục vụ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.

Dự luật ngân sách quốc phòng, còn gọi là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA), sau đây sẽ được chuyển lên Thượng viện. Triển vọng dự luật được thông qua tại Thượng viện hiện vẫn chưa rõ ràng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho rằng dự luật chi tiêu quốc phòng lần này là "khoản đầu tư mang tính thế hệ cho quốc phòng Mỹ", giúp xây dựng lực lượng quân sự trong tương lai thông qua việc ưu tiên đổi mới, tăng cường năng lực tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ thể hiện sự phản đối. Hạ nghị sĩ Adam Smith, thành viên Dân chủ cấp cao nhất trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cho rằng vấn đề của dự luật năm nay là việc bổ sung ngân sách lên tới 1.150 tỷ USD , đồng thời quan chức quốc phòng Mỹ có thể phân bổ chi tiêu linh hoạt khoản ngân sách này.

"Tôi không thể ủng hộ việc đáp ứng những nhu cầu quân sự này bằng cách cắt giảm mạnh các chương trình dân sinh quan trọng", ông Smith cho biết.

Một số nghị sĩ Cộng hòa có thái độ ôn hòa muốn có thêm thông tin về kế hoạch chi tiêu của Lầu Năm Góc. Các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối thắt chặt tài khóa phản đối, vì gói ngân sách này sẽ làm tăng nợ công. Dù vậy, kết quả bỏ phiếu sít sao, với 216 phiếu thuận và 212 phiếu chống, đã giúp dự luật được thông qua.

Cuộc tranh luận về dự luật ngân sách quốc phòng diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang đối mặt nhiều sức ép. Triển vọng đạt được giải pháp cho cuộc xung đột Mỹ - Iran càng trở nên mong manh khi hai bên tiếp tục các cuộc tấn công qua lại.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cuộc chiến đã tiêu tốn 37,5 tỷ USD . Những ngày gần đây, 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng, nâng tổng số binh sĩ Mỹ tử vong trong cuộc xung đột lên 18 người. Gần 500 quân nhân Mỹ khác bị thương. Giá xăng tại Mỹ cũng đang tăng.

Trong bối cảnh bất lợi ấy, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn nỗ lực thúc đẩy việc thông qua các kế hoạch chi tiêu cho quân sự, bất chấp những phản đối từ nhiều nhóm khác nhau ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Mỹ - Iran leo thang căng thẳng, Vùng Vịnh chao đảo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tấn công các căn cứ chỉ huy quân sự và địa điểm phóng tên lửa Iran đêm 21/7. Phía Iran đáp trả vào các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Jordan.

Gói ngân sách khẩn cấp trị giá 95 tỷ USD cũng được thông qua

Theo NPR, kết quả bỏ phiếu đối với dự luật ngân sách khẩn cấp trị giá 95 tỷ USD diễn ra ngày 22/7 tại Hạ viện cũng rất sít sao, với 216 phiếu thuận và 214 phiếu chống.

Trước đó, ngày 15/7, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson công bố kế hoạch chi tiêu khẩn cấp trị giá 95 tỷ USD . Gói này phân bổ 73 tỷ USD cho Lầu Năm Góc, 12 tỷ USD hỗ trợ nông nghiệp trong bối cảnh cuộc chiến thương mại vẫn tiếp diễn, 10 tỷ USD tài trợ cho bầu cử cấp bang nhằm thúc đẩy các cải cách bầu cử do ông Trump đề xuất.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth điều trần trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện về đề xuất cấp ngân sách bổ sung dành cho Bộ Chiến tranh ngày 21/7. Ảnh: Reuters.

Đề xuất gói ngân sách khẩn cấp được xem là bước đi mang tính đánh cược của ông Johnson, khi chưa có gì đảm bảo kế hoạch chi tiêu khẩn cấp này sẽ được thông qua tại Thượng viện.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện, ông John Thune, chưa cam kết ủng hộ đề xuất của ông Johnson. "Chúng ta cứ chờ xem", ông Thune nói.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc đang gây sức ép, kêu gọi Quốc hội Mỹ sớm thông qua gói ngân sách khẩn cấp này, bởi nhu cầu ngân sách đang trở nên cấp bách hơn.

Dự luật chi tiêu khẩn cấp được thông qua tại Hạ viện Mỹ trong bối cảnh nội bộ đảng Cộng hòa đang có nhiều ý kiến khác nhau về kế hoạch này.

Một số nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối thắt chặt tài khóa phản đối vì toàn bộ khoản chi mới không đi kèm các biện pháp cắt giảm chi tiêu ở những lĩnh vực khác, nên chưa cho thấy giải pháp bù đắp cụ thể.

Một số nghị sĩ khác bày tỏ những lo ngại khi tiếp tục cấp ngân sách cho cuộc chiến đang leo thang và không nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng Mỹ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn quyết định thúc đẩy các kế hoạch chi tiêu ngân sách quốc phòng.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Rogers nói: “Dù quan điểm của mỗi người về tình hình hiện nay ra sao, các khoản ngân sách này là cần thiết để bảo đảm lực lượng quân đội Mỹ luôn sẵn sàng chiến đấu, binh sĩ được trả lương đầy đủ và đất nước được bảo vệ an toàn".