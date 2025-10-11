Hà Nội xuất hiện hơn 10 điểm ngập sau trận mưa sáng 11/10

|
Ngập gần nửa bánh xe máy trên đường Nguyễn Tuân khi mưa đang xảy ra.
Theo thống kê của lực lượng chức năng gồm các đội Đội CSGT địa bàn và Công ty Thoát nước Hà Nội, mưa sáng nay có hơn 10 điểm ngập trên các tuyến phố, mức nước ngập từ 10 đến 30 cm.
Mưa ngập tại nút giao Cầu Am - Quang Trung (phường Hà Đông).
Nhân viên Công ty Thoát nước đã khơi thông dòng chảy tại các hố ga thu nước trên đường Nguyễn Huy Tưởng.
Nhiên viên Công ty Thoát nước được huy động trực mưa và làm nhiệm vụ thoát nước trên nhiều tuyến phố Hà Nội sáng nay.
Hơn 10 tuyến phố có điểm ngập nước được thống kê sáng 11/10:
Nguyễn Tuân, Quang Trung (Hà Đông), Dương Đình Nghệ, Mễ Trì, đường gom Đại lộ Thăng Long, Linh Đường, Cầu Dậu, Ngọc Hồi, Phạm Tu, Vũ Trọng Phụng, Tô Hiệu (Hà Đông)...
