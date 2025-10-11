Hà Nội xuất hiện hơn 10 điểm ngập sau trận mưa sáng 11/10

Ngập gần nửa bánh xe máy trên đường Nguyễn Tuân khi mưa đang xảy ra.

Theo thống kê của lực lượng chức năng gồm các đội Đội CSGT địa bàn và Công ty Thoát nước Hà Nội , mưa sáng nay có hơn 10 điểm ngập trên các tuyến phố, mức nước ngập từ 10 đến 30 cm.

Nhân viên Công ty Thoát nước đã khơi thông dòng chảy tại các hố ga thu nước trên đường Nguyễn Huy Tưởng.

Nhiên viên Công ty Thoát nước được huy động trực mưa và làm nhiệm vụ thoát nước trên nhiều tuyến phố Hà Nội sáng nay.

Tính đến sáng nay (10/10), mưa lũ do bão Matmo đã khiến 18 người chết và mất tích, hơn 65.000 ngôi nhà vẫn đang bị ngập, chủ yếu tại Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng, Bắc Ninh.

Đêm qua (23h ngày 9/10), lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh đã đạt đỉnh và xuống chậm. Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ xuống chậm và vẫn ở trên mức báo động 3.

Sau khi hoàn thành khoảng 92% khối lượng, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM "đứng hình” gần 5 năm vì vướng mắc pháp lý. Nhiều hạng mục dần xuống cấp, người dân tiếp tục sống trong cảnh bất an vì ngập lụt.

Hơn 10 tuyến phố có điểm ngập nước được thống kê sáng 11/10:

