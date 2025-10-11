Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hà Nội xuất hiện hơn 10 điểm ngập sau trận mưa sáng 11/10

  • Thứ bảy, 11/10/2025 11:09 (GMT+7)
  • 11:09 11/10/2025

Tầm 9h sáng nay (11/10), Hà Nội có mưa rào tại nhiều khu vực. Trận mưa kéo dài khoảng gần một giờ khiến nhiều tuyến phố Hà Nội dềnh nước và ngập từ 10 đến 30 cm.

Ha Noi mua ngap anh 1

Ngập gần nửa bánh xe máy trên đường Nguyễn Tuân khi mưa đang xảy ra.
Ha Noi mua ngap anh 2

Theo thống kê của lực lượng chức năng gồm các đội Đội CSGT địa bàn và Công ty Thoát nước Hà Nội, mưa sáng nay có hơn 10 điểm ngập trên các tuyến phố, mức nước ngập từ 10 đến 30 cm.
Ha Noi mua ngap anh 3

Mưa ngập tại nút giao Cầu Am - Quang Trung (phường Hà Đông).
Ha Noi mua ngap anh 4

Nhân viên Công ty Thoát nước đã khơi thông dòng chảy tại các hố ga thu nước trên đường Nguyễn Huy Tưởng.
Ha Noi mua ngap anh 5
Ha Noi mua ngap anh 6

Nhiên viên Công ty Thoát nước được huy động trực mưa và làm nhiệm vụ thoát nước trên nhiều tuyến phố Hà Nội sáng nay.
Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố sắp biến thành sông Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa kéo dài trong 6h (từ đêm tới sáng ngày 7/10) phổ biến từ 50 tới 100 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 157,2 mm, trạm Mễ Trì 100,2 mm...

Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên

Tính đến sáng nay (10/10), mưa lũ do bão Matmo đã khiến 18 người chết và mất tích, hơn 65.000 ngôi nhà vẫn đang bị ngập, chủ yếu tại Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng, Bắc Ninh.

13:00 10/10/2025

Lũ trên sông Cầu vẫn đặc biệt lớn, ngập lụt còn kéo dài

Đêm qua (23h ngày 9/10), lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh đã đạt đỉnh và xuống chậm. Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ xuống chậm và vẫn ở trên mức báo động 3.

07:44 10/10/2025

Hiện trạng cống chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM 'đứng hình' suốt 5 năm

Sau khi hoàn thành khoảng 92% khối lượng, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM "đứng hình” gần 5 năm vì vướng mắc pháp lý. Nhiều hạng mục dần xuống cấp, người dân tiếp tục sống trong cảnh bất an vì ngập lụt.

05:57 6/10/2025

Hơn 10 tuyến phố có điểm ngập nước được thống kê sáng 11/10:

Nguyễn Tuân, Quang Trung (Hà Đông), Dương Đình Nghệ, Mễ Trì, đường gom Đại lộ Thăng Long, Linh Đường, Cầu Dậu, Ngọc Hồi, Phạm Tu, Vũ Trọng Phụng, Tô Hiệu (Hà Đông)...

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://tienphong.vn/ha-noi-xuat-hien-hon-10-diem-ngap-sau-tran-mua-sang-1110-post1786130.tpo

Nhóm phóng viên/Tiền Phong

Hà Nội mưa ngập Hà Nội Hà Nội ngập Hà Nội mưa Thời tiết Hà Nội Lũ lụt Ngập lụt lịch sử

    Đọc tiếp

    Thu tuong Pham Minh Chinh: Chung ta phai vuot qua chinh minh hinh anh

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chúng ta phải vượt qua chính mình

    11 phút trước 17:53 12/10/2025

    0

    Thủ tướng nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội VI và cho rằng, điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được...

    Chay tang 15 chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

    47 phút trước 17:16 12/10/2025

    0

    Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý