Hà Nội tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND ở Nhà hát Hồ Gươm

Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân vào ngày 30/7 tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của 900 đại biểu.

UBND TP Hà Nội mới ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Theo đó, Lễ kỷ niệm nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua đó, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội thời gian tới.

Lễ kỷ niệm được dự kiến tổ chức lúc 9h tới 11h, ngày Thứ Tư 30/7 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm với số lượng đại biểu khoảng 900 người gồm: Đại biểu các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; Đại biểu Thành phố; Đại biểu Công an Thành phố; Đại biểu khác... Sự kiện được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

UBND TP Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì xây dựng đề cương tuyên truyền theo lộ trình cụ thể, nêu bật vai trò, thành tích, chiến công của lực lượng Công an Thủ đô qua từng thời kỳ để các tầng lớp nhân dân hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng lực lượng Công an…

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên một số tuyến phố, màn hình công cộng về Lễ kỷ niệm và truyền thống 80 năm Công an nhân dân;

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan trong việc lựa chọn mẫu tranh cổ động, trực quan đảm bảo nội dung tuyên truyền sinh động, hình thức hấp dẫn, làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô qua các giai đoạn lịch sử.

Công an Thành phố là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan như: Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Hội Cựu Công an nhân dân Thành phố… đảm bảo Lễ kỷ niệm được tổ chức chu đáo, an toàn và hiệu quả.