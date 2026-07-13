Hà Nội tính dùng quỹ đất 69.000 tỷ đối ứng làm dự án cải tạo sông Nhuệ

Dự án cải tạo sông Nhuệ có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 75.115 tỷ. Để thanh toán cho nhà đầu tư, UBND TP Hà Nội đề xuất sử dụng quỹ đất dự kiến có tổng giá trị khoảng 69.100 tỷ.

Dự án cải tạo sông Nhuệ dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2029. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, tu bổ các vị trí xung yếu của hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 75.115 tỷ đồng , dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029. UBND thành phố đề xuất lựa chọn Tập đoàn Geleximco là nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt.

Theo tờ trình, dự án được thực hiện trên đoạn sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, đi qua 19 xã, phường gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa. Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 855 ha.

Dự án gồm 4 dự án thành phần, bao gồm: giải phóng mặt bằng; cải tạo, nạo vét, kè bờ và xây dựng các công trình trên tuyến; xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom hai bên sông; và xây dựng các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Về phương án thanh toán sơ bộ, UBND thành phố cho biết dự kiến sử dụng quỹ đất đối ứng đã có quy hoạch phân khu với tổng diện tích hơn 218 ha, gồm: 117 ha tại các xã Sơn Đồng và An Khánh; 100 ha tại phường Yên Nghĩa; khoảng 1,5 ha tại lô CT5, Khu đô thị Thành phố Giao lưu.

Ngoài ra, thành phố dự kiến bổ sung khoảng 135 ha quỹ đất theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, gồm: 20 ha khu đô thị dọc Quốc lộ 32; 20 ha khu đô thị dọc Đại lộ Hồ Tây - Ba Vì; 95 ha khu đất đầu cống Liên Mạc và các quỹ đất dự kiến thu hồi dọc hai bên sông khi triển khai dự án. Tổng giá trị quỹ đất dự kiến dùng để thanh toán hơn 69.100 tỷ đồng .

Theo UBND TP Hà Nội, đây mới là quỹ đất được nghiên cứu để xác định phương án thanh toán. Quỹ đất này sẽ tiếp tục được rà soát, xác định cụ thể trong giai đoạn tiếp theo nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời hạn chế phát sinh chi phí lãi vay trong quá trình thực hiện dự án.

Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị UBND giải trình, làm rõ và bổ sung một số nội dung, trong đó có việc xem xét, đánh giá tính khả thi của mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2029.

Ban Đô thị cũng đề nghị UBND thành phố làm rõ nhu cầu sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cũng như phương án giải phóng mặt bằng đối với từng loại đất theo quy định.