Hà Nội thu hồi 24 dự án 'treo', có nhiều dự án 'đất vàng'

Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng dự án "treo" gây lãng phí nguồn lực, UBND TP Hà Nội vừa ra thông báo thu hồi đất và chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án đầu tư.

UBND TP Hà Nội vừa thông báo thu hồi đất và chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ trên địa bàn. UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ, tham mưu trình UBND TP thực hiện các thủ tục thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định, yêu cầu hoàn thành dứt điểm trong ngày 31/5/2026.

Trong danh sách 24 dự án bị chấm dứt hoạt động lần này, chiếm số lượng đáng kể là những dự án tại các phường trung tâm, trong đó có: Dự án Khách sạn 5 sao tại phường Ba Đình do Công ty Cổ phần VIPTOUR - TOGI làm chủ đầu tư; Dự án Tổ hợp công trình văn phòng và nhà ở cao tầng tại phường Ô Chợ Dừa, do Viện Khoa học công nghệ Mỏ và Luyện kim làm chủ đầu tư; Trụ sở làm việc và Trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu tại ô đất E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy (phường Cầu Giấy), do Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA) làm chủ đầu tư...

Ngoài ra, còn có nhiều dự án nhà ở, du lịch sinh thái bị chấm dứt hoạt động: Dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự nhà vườn tại xã Yên Xuân, do Công ty Phát triển giáo dục Quốc tế làm chủ đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở tại ngõ 102 Nguyễn Khuyến thuộc phường Văn Miếu, do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội làm chủ đầu tư; Dự án xây dựng biệt thự nhà vườn tại xã Yên Xuân của CT CP TM Hoàng Yến; Dự án xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ E16 (H56)- BCA tại phường Từ Liêm do Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà quốc gia Đông Dương làm chủ đầu tư...

Dưới đây là danh sách 24 dự án thuộc diện bị thu hồi:




