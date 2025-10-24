Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường

Công an TP. Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong thời gian diễn ra Hội chợ Mùa thu 2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông trên các tuyến phố.

Từ 25/10 đến 4/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, TP. Hà Nội) diễn ra Hội chợ Mùa thu 2025. Trong thời gian diễn ra Hội chợ, Công an TP. Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện từ 17h ngày 25/10 đến hết 4/11.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện

Tạm cấm các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500 kg, xe khách dưới 29 chỗ và ô tô cá nhân, mô tô hoạt động trên một số tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an TP. Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

​Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, Quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại.

Các phương tiện từ Quốc lộ 3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 18 đi Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an TP. Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.

Công an TP. Hà Nội yêu cầu tất cả phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự,an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.