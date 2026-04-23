Hà Nội sẽ chi tiền hỗ trợ đổi xe xăng

Hà Nội sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên, là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm ban hành Nghị quyết.

Theo Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề xuất các giải pháp về hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và một số biện pháp hạn chế phương tiện giao thông đường bộ gây ô nhiễm môi trường có mức độ tương đồng và bổ trợ lẫn nhau cao, thể hiện sự thống nhất trong định hướng chính sách của Thành phố.

Người dân đổi xe xăng sang xe điện tại một đại lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Đề án Vùng phát thải thấp và Nghị quyết Thông qua đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội đều định hướng áp dụng các công cụ kinh tế như tăng phí trông giữ xe và miễn, giảm các khoản phí, lệ phí đối với phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Cách tiếp cận này tạo ra sự chênh lệch chi phí đủ lớn giữa phương tiện phát thải cao và phương tiện sạch, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi một cách tự nhiên, giảm phụ thuộc vào các biện pháp hành chính cứng.

Theo dự thảo Nghị quyết, ngân sách Thành phố hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội, là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm ban hành Nghị quyết, khi chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Mỗi cá nhân được hỗ trợ 1 xe trong thời gian từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1/1/2030. Mức hỗ trợ là 20% giá trị phương tiện nhưng không quá 5 triệu đồng; riêng hộ nghèo được hỗ trợ 100% giá trị phương tiện nhưng không quá 20 triệu đồng, hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% nhưng không quá 15 triệu đồng. Trường hợp không nhận hỗ trợ bằng tiền, người dân có thể lựa chọn nhận hỗ trợ bằng thẻ vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng với giá trị tương đương.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 30% tiền lãi vay đối với toàn bộ giá trị hợp đồng vay khi cá nhân mua trả góp xe mô tô, xe gắn máy điện trong thời hạn không quá 12 tháng.

Đối với doanh nghiệp và tổ chức, ngân sách hỗ trợ 30% lãi vay ngân hàng thương mại trong thời gian vay (tối đa không quá 5 năm) đối với các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích, vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trên địa bàn Thành phố khi đầu tư phương tiện giao thông xanh, bao gồm các loại phương tiện như xe cứu thương, xe bưu chính, xe chuyên dùng (quét, rửa đường, vận chuyển rác), xe đưa đón học sinh, taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ và phương tiện cho thuê phục vụ giao thông công cộng đô thị.

Chính sách hỗ trợ lãi vay tương tự cũng áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê phương tiện tự lái khi đầu tư phương tiện giao thông xanh phục vụ mục đích công cộng.

Ngoài ra, các tổ chức còn có thể tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội theo quy định hiện hành...