Hà Nội sắp có thêm công viên sinh thái hơn 1 ha bên Hồ Tây

  • Thứ bảy, 25/4/2026 06:40 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Dự án công viên sinh thái tổ 29 Quảng Bá, tổng mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng hứa hẹn bổ sung không gian xanh và điểm sinh hoạt cộng đồng mới cho khu vực Hồ Tây.

Một không gian xanh mới đang được chuẩn bị triển bên Hồ Tây, khi dự án công viên sinh thái tổ 29 Quảng Bá (nay là Tổ 6 địa bàn Quảng An) vừa được UBND phường Tây Hồ phê duyệt. Với quy mô hơn 1 ha, công viên được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, cải thiện cảnh quan và tạo điểm nhấn thư giãn cho người dân khu vực.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng từ ngân sách, bao gồm các hạng mục như đường dạo, sân khấu có mái che, dàn hoa nghệ thuật, đài phun nước, hệ thống chiếu sáng và cây xanh đồng bộ.
Khi hoàn thành, nơi đây hứa hẹn không chỉ là điểm sinh hoạt cộng đồng mà còn mở thêm không gian kết nối thiên nhiên giữa lòng đô thị.
Trong bức tranh đô thị ngày càng phát triển, những khoảng xanh như Quảng Bá được xem là “lá phổi mềm”, góp phần giữ nhịp sống cân bằng, hài hòa cho Thủ đô.
Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi phục vụ dự án là khoảng 10.890,20 m².
Dự kiến có 33 trường hợp bao gồm các hộ gia đình, tổ chức và cá nhân đang quản lý, sử dụng đất tại khu vực bị ảnh hưởng.
Hiện tại xung quanh khu vực này có nhiều tuyến đường, công trình đang thực hiện xây dựng như đường Đặng Thai Mai, nhà hát Opera ...
Hoạt động sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra.
Phần đất ven hồ hiện được phân định ranh giới phục vụ thi công.
Đại diện UBND phường Tây Hồ cho biết, phường đã họp dân công khai chính sách liên quan và tổ chức tuyên truyền giải thích vận động các hộ. Hiện phường đang tiếp tục tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của người dân làm cơ sở điều tra hiện trạng lập công khai và phê duyệt phương án. Nếu trong trường hợp các hộ không hợp tác điều tra hiện trạng UBND phường Tây Hồ kiên quyết áp dụng các biện pháp hành chính để thu hồi mặt bằng đúng kế hoạch.

Đ.Hưng/VOV.VN

