Hà Nội ngừng cấp điện, nước với nhiều công trình, cơ sở vi phạm

Chiều 2/6, tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.

Theo nghị quyết, biện pháp ngừng cung cấp điện, nước được áp dụng đối với các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm và không chấp hành yêu cầu khắc phục của cơ quan có thẩm quyền.

Đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết

Nghị quyết quy định 8 nhóm trường hợp bị áp dụng biện pháp này, trong đó có các hành vi xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch; xây dựng trên đất lấn chiếm; vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như xả thải vượt quy chuẩn, không có giấy phép môi trường hoặc không thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu.

Đối với cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, biện pháp ngừng cấp điện, nước sẽ được áp dụng khi cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, đã bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn không chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng.

Nghị quyết cũng áp dụng đối với các công trình thuộc diện phải phá dỡ hoặc đã có quyết định di dời khẩn cấp nhưng tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện.

Về thẩm quyền, Chủ tịch UBND cấp xã được giao quyết định việc áp dụng, tạm ngừng hoặc chấm dứt biện pháp ngừng cung cấp điện, nước. Quy trình xử lý được thực hiện theo thời hạn ngắn, bảo đảm kịp thời ngăn chặn vi phạm. Sau khi quyết định được ban hành, đơn vị cung cấp điện, nước phải thực hiện việc ngừng dịch vụ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.

Nghị quyết đồng thời quy định rõ các trường hợp được chấm dứt hoặc tạm dừng áp dụng biện pháp khi tổ chức, cá nhân đã khắc phục vi phạm và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. HĐND thành phố cũng xác định việc ngừng cung cấp điện, nước là biện pháp quản lý hành chính đặc thù, không thay thế cho các hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.