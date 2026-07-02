Hà Nội: Đề xuất cơ chế đền bù ổn định, tránh chênh lệch chính sách các dự án

Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị nghiên cứu đề xuất cơ chế đền bù giải phóng mặt bằng ổn định, tránh trường hợp chênh lệch chính sách các dự án.

Sáng 2/7, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương, Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố giám sát chuyên đề đợt 2 về việc triển khai các dự án lớn, quan trọng thực hiện theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương khảo sát thực tế tại dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội và làm việc với đại diện lãnh đạo các xã vùng phạm vi dự án thực hiện theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, gồm: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Đến thời điểm này, 15/16 dự án được khởi công, Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của UBND thành phố, các sở chuyên ngành và chính quyền địa phương trong việc vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 258.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng còn một số đơn vị còn chậm, nhiều đơn vị đạt dưới 50%, việc di dời mộ chí tại một số địa bàn còn gặp vướng mắc lớn, chưa thể thực hiện.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát trao đổi nội dung liên quan vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án và đề nghị các đơn vị báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện quy hoạch của từng dự án.

Quá trình triển khai các dự án, Đoàn giám sát lưu ý cần quan tâm bố trí việc di dân tái định cư gần nơi ở cũ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc duy trì sinh kế và thói quen sinh hoạt; hoặc nếu di dời dân đến nơi ở mới xa nơi ở cũ thì hệ thống giao thông, hạ tầng phải thuận lợi cho việc đi lại...

Phối cảnh Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị nghiên cứu, đề xuất mô hình để bảo tồn các làng nghề, chỉnh trang đô thị tại các dự án đang triển khai; yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, cập nhật quy hoạch chi tiết bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được thông qua.

Ngoài ra, ông Cương cũng đề nghị nghiên cứu đề xuất cơ chế đền bù giải phóng mặt bằng ổn định để tránh trường hợp dự án áp dụng nhiều chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, chênh lệch chính sách đền bù giải phóng mặt bằng giữa các dự án trọng điểm của thành phố và nhóm dự án thực hiện theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội và nhóm các dự án khác.