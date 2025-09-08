Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hà Nội: Cháy dữ dội tại dãy cửa hàng kinh doanh ở Tây Hồ

  • Thứ hai, 8/9/2025 09:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 8/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy cửa hàng kinh doanh ăn uống, sửa xe máy, vật liệu xây dựng trên đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội)

Chay cua hang Tay Ho anh 1

Lực lượng PCCC&CNCH triển khai chữa cháy tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng hơn 1h cùng ngày, tại dãy cửa hàng kinh doanh số 176 Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội).

Tiếp nhận tin, Công an TP Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Tại hiện trường, khu vực xảy ra hỏa hoạn là dãy cửa hàng kinh doanh ăn uống, sửa chữa xe máy, vật liệu xây dựng có kết cấu khung thép, mái tôn, cao một tầng.

Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội và có nguy cơ lan rộng. Lực lượng chức năng đã huy động máy xúc phá dỡ hỗ trợ công tác chữa cháy, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 4h đám cháy được dập tắt. Bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Loại trừ khả năng có người phóng hoả bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy

Ngay sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Công an Hà Nội lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera, bước đầu loại trừ nguyên nhân do con người tác động.

14 giờ trước

Thông tin vụ cháy kho xưởng: Toàn bộ máy móc, hàng hóa bị phá hủy

Địa điểm xảy ra cháy thuộc địa phận Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất cho thuê làm nơi sản xuất ô dù và kho chứa đồ cũ, kết cấu tường gạch xây bao quanh.

29:1739 hôm qua

Cháy lớn công ty bao bì ở TP.HCM

Trưa 6/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty in ấn, bao bì rộng hàng trăm mét vuông trên đường Phạm Văn Sáng, xã Bà Điểm.

40:2400 hôm qua

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệau để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/ha-noi-chay-du-doi-tai-day-cua-hang-kinh-doanh-tren-duong-xuan-dieu-post1776269.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy cửa hàng Tây Hồ Hà Nội Cháy Tây Hồ Cháy Hà Nội Hỏa hoạn Tây Hồ Cháy hàng kinh doanh

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý